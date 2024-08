É por isto que deve ter sempre pedaços de limão no quarto antes de dormir

Existem vários motivos para ter limão cortado em quartos numa tigela na sua mesa de cabeceira. De acordo com o site espanhol Sport, uma das primeiras utilidades é a eliminação de odores desagradáveis no ambiente, trazendo os elementos cítricos ao ar.

Mas, as utilidades do limão no quarto não ficam por aqui. Saiba ainda que que, se tiver dificuldade em despertar ou sair da cama, aproximar a tigela com os quartos de limão junto do nariz e respirar profundamente vai trazer uma sensação de frescura e de renovação de energia.

Além disso, as sobras de limão na tigela serão ainda úteis para serem usadas na limpeza das superfícies e para neutralizar odores dentro de armários, como mofo.

Na galeria acima mostramos diversas utilidades do limão.