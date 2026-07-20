O único slide que atravessa dois países une Portugal a Espanha. Mostramos onde fica LIMITEZERO

Sabia que Portugal e Espanha têm a única tirolesa transfronteiriça do Mundo? Sim, ela fica em Alcoutim, no Algarve, e é a experiência que vai mesmo ter de experimentar este verão.

A LimiteZero criou um slide que atravessa o rio Guadiana de Espanha para Portugal. Com 720 metros de extensão, os participantes sobrevoam o rio a velocidades entre 70 e 80 km/h, literalmente "voando no tempo", ganhando uma hora devido à diferença de fuso horário entre os dois países.

Nas redes sociais, há vários registos desta experiência única, que não tem limite de idades e que pode ser vivida por pequenos e graúdos.

Pode ver algumas imagens na galeria que preparámos para si!

Como chegar ao LimiteZero

Se vem de Portugal, vai ter de ir até ao Cais de Alcoutim, de onde parte um ferry de meia em meia hora para o levar até à margem espanhola. É lá que fica o início do slide. O preço do ferry não está incluído no bilhete da experiência.

Caso prefira "entrar" nesta experiência através de Espanha, o LimiteZero fica na Avenida de Portugal, 21595 Sanlúcar de Guadiana, Huelva.