Nunca plante estas plantas perto dos seus limoeiros ou laranjeiras

Para garantir o sucesso do cultivo de citrinos, é essencial saber quais plantas que podem ser benéficas ou prejudiciais ao crescimento dessas árvores. Aqui estão algumas diretrizes sobre o que não deve ser plantado nas proximidades de limoeiros e outras árvores de citrinos.

O site australiano ‘Better Homes and Gardens’ deixa cinco conselhos essenciais acerca dos ‘vizinhos’ ideais ou proibidos dos limoeiros ou laranjeiras.

Evitar a competição

Para garantir que as árvores de citrinos se mantenham saudáveis, é importante evitar o plantio de plantas que competem por água e nutrientes no solo. Plantas que exigem muita humidade, como hortênsias, podem deixar os citrinos desidratados. Além disso, é crucial não plantar culturas com raízes profundas perto dos limoeiros, pois podem interferir no sistema radicular da árvore. Se decidir plantar ervas nas proximidades, evite cavar fundo no solo.

Manter distância do tronco

Uma área de 30 centímetros em torno do tronco da árvore deve ser mantida livre de outras plantas. Isto garante fácil acesso para podas, colheitas e avaliação da árvore, permitindo verificar se há acumulação de humidade indesejada ou para remover qualquer crescimento indesejável.

Evitar árvores e arbustos altos

Como os limoeiros precisam de um dia inteiro de sol, é importante evitar o plantio de árvores ou arbustos altos que possam fazer sombra. Além disso, estas plantas maiores também competiriam por nutrientes e água, prejudicando o desenvolvimento do limoeiro.

Garantir espaço à volta da árvore

Se o relvado crescer muito próximo do tronco da árvore, há o risco de o corte ou o aparo da relva danificar o tronco. Manter uma área de 30 centímetros livres à volta da base da árvore proporciona o espaço seguro que ela precisa.

Então, quais são as plantas adequadas para plantar perto de citrinos?

O site ‘Better Homes and Gardens’ refere que, por outro lado, existem plantas que podem beneficiar os citrinos de várias maneiras, como atrair polinizadores, proteger contra pragas, melhorar a qualidade do solo (e a área circundante fica mais bonita!).

As plantas companheiras ideais para citrinos são aquelas que requerem condições semelhantes de solo, luz solar e humidade. Ervas e plantas com flores, como o manjericão, borragem, capuchinhas, malmequeres e aliso, são ótimas opções. Contudo, ao plantá-las, tenha cuidado para não perturbar as raízes dos citrinos, evitando cavar profundamente.