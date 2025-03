Este truque para conservar limões faz com que fiquem frescos durante um mês

As inimagináveis utilidades do limão

Os limões podem perder frescura rapidamente, mas há um truque simples para prolongar sua vida útil

Guardá-los submersos em água dentro do frigorífico pode mantê-los frescos por até um mês, segundo especialistas

Se não houver espaço no frigorífico, outra opção é armazená-los em sacos selados para congelação

O tempo passa sem que demos conta e quando vamos usar aqueles limões lindos que trouxemos da casa de campo da família deparamo-nos com uns cítricos murchos e tristes, já à beira do fim de vida. Mas, há um truque simples que promete deixar os limões durante um mês no estado em que chegaram: frescos.

Vários sites de especialistas em culinária, como o Food52 ou o First, apontam um truque que garantem ser infalível: em vez de os guardar na gaveta dos vegetais, conserve-os submersos numa tigela com água dentro do frigorífico. Há até alguns sites que garantem que os limões duram até três meses, mas a maioria garante frescura em pelo menos um mês.

No caso de não ter recipiente adequado ou espaço no frigorífico, há também chefs que recomendam guardar os limões em sacos selados como os sacos para congelação.