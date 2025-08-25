Esta limonada é a nossa favorita (leva limas em vez de limões). Espreite a receita

Quem não adora uma boa limonada e que não seja muito ácida? Costumamos fazer esta e é perfeita para refrescar nos dias de calor.

Para preparar esta limonada, vai ser necessário: limas (a quantidade que desejar), açúcar amarelo ou mascavado, água fresca e gelo. Comece por cortar as limas em quatro e colocá-las no fundo de um jarro com o açúcar. Esmague as limas com o açúcar até libertar o sumo. Acrescente gelo e água fresca, misturando cuidadosamente. Se gostar, no fim, pode adicionar hortelã.

Se for apenas para servir num copo, o processo é o mesmo: uma lima cortada em quatro, esmagada com uma colher de açúcar, depois coloca a água e gelo. O resultado é uma limonada aromática, doce na medida certa e extremamente refrescante, perfeita para qualquer refeição ou para os dias mais quentes de verão.