«Parece que pintei a casa de banho». Continente tem dois produtos que deixam as juntas dos azulejos como novas

Faz frente à Primark, à IKEA e ao Lidl ao mesmo tempo: as novidades da loja que é uma ‘loucura’ de preços baixos

Primark abre loja numa das localizações mais aguardadas. E vai haver mais aberturas

Imparável: cadeia de preços baixos que é um fenómeno na Europa abre mais uma loja em Portugal

Acabaram as viagens a Espanha: Mercadona chega finalmente a uma das regiões onde tem mais fãs

Há uma altura em que, por muito que se limpe a casa de banho, há um detalhe que continua a dar um ar envelhecido e sujo ao espaço: as juntas dos azulejos ficam escuras, manchadas ou perdem a cor original.

É uma daquelas tarefas domésticas que facilmente ficam para depois. Afinal, limpar junta a junta pode ser trabalhoso e, quando a sujidade está entranhada, uma limpeza normal nem sempre é suficiente.

O Continente tem agora dois produtos da gama Power+ pensados precisamente para este tipo de problema. Um deles limpa as juntas e o cimento, enquanto o outro aposta no branqueamento das juntas.

Um produto para limpar a sujidade mais entranhada

O Limpa Juntas e Cimento Power+ 2 em 1 Continente é vendido numa embalagem de um litro e custa 3,99 euros.

A sua função é remover a sujidade mais entranhada das juntas, tanto no chão como em cantos e paredes, ajudando a devolver-lhes a cor original. Segundo as indicações do produto, também pode ser utilizado para remover resíduos de cimento e manchas de cal ou nitrato de potássio.

No caso dos pavimentos, a utilização passa por aplicar o produto puro diretamente sobre as juntas e deixá-lo atuar durante cerca de dois minutos. Se a sujidade persistir, pode ser necessário esfregar ligeiramente com uma esfregona ou escova antes de recolher o líquido com uma esponja húmida ou esfregona e passar várias vezes por água.

Há ainda uma utilização de manutenção: para ajudar a impedir que as juntas voltem a escurecer, as instruções recomendam diluir 250 ml do produto em cinco litros de água e lavar o chão com essa solução uma vez por mês, terminando com água limpa.

Nas paredes revestidas com azulejos, o produto deve ser aplicado numa esponja ou esfregão, humedecendo as juntas. Depois de alguns minutos de atuação, a área deve ser lavada com um pano e água limpa.

Atenção às superfícies onde é utilizado

Este é um daqueles produtos em que vale a pena ler as instruções antes de começar a limpeza. O fabricante alerta que não deve ser utilizado em superfícies suscetíveis a soluções ácidas, incluindo mármore, pedra natural, madeira, plástico, alumínio e alguns tipos de cerâmica, grés e mosaico hidráulico.

Em caso de dúvida, a indicação é testar primeiro numa zona menos visível. Nas paredes, é também recomendado o uso de luvas de plástico durante a aplicação.

O branqueador que deixa as juntas como novas

Se as juntas estão limpas, mas continuam com um aspeto acinzentado ou amarelado, há outra opção: o Branqueador de Juntas Power+ Continente.

A embalagem tem 250 gramas e custa 2,75 euros. Ao contrário do produto anterior, este foi pensado especificamente para branquear as juntas, com uma aplicação mais localizada.

A embalagem inclui um aplicador com esponja. Basta agitar bem o produto, seguir a linha da junta e pressionar a esponja para controlar a quantidade aplicada.

Depois, deve deixar-se atuar durante alguns minutos. Antes de o produto secar completamente, o excesso é removido com um pano seco, passando transversalmente à junta. No final, é importante lavar o aplicador de esponja com água.

A vantagem deste formato está precisamente na possibilidade de trabalhar diretamente sobre as juntas, sem ser necessário aplicar o produto indiscriminadamente por toda a superfície.