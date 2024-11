Esqueça o papel e os panos: descobrimos quanto custa o limpador de vidros mais viral do momento

Este artigo pode conter links afiliados*

Lá se foram os dias de trapos ensopados, jornais velhos e vidros manchados. Uma pequena revolução chegou ao mercado português e promete transformar uma das tarefas domésticas mais ingratas numa experiência agradável. Para quem já perdeu a conta às vezes que tentou deixar os vidros a brilhar - seja com um jornal ou com panos que deixam mais pelos do que brilho - e acabou por desistir, frustrado com o resultado, esta novidade pode mudar tudo.

Um vidro limpo em dois passos

O Kärcher WV 1 Plus é um limpa-vidros sem fios que pesa apenas meio quilo e promete eliminar todas as gotas e manchas em qualquer superfície lisa da casa. Das janelas aos espelhos, passando pelos vidros do duche e azulejos, este aparelho adapta-se a todas as necessidades de limpeza. Com uma autonomia de 20 minutos, tempo mais que suficiente para dar uma volta a toda a casa, este pequeno aparelho vem com um sistema de dois passos: primeiro, pulveriza-se a superfície com o borrifador que vem equipado com um pano de microfibra, depois passa-se o aspirador que remove toda a água, deixando a superfície completamente seca e sem marcas.

Pequenos pormenores que fazem a diferença

O que mais surpreende neste aparelho é a sua simplicidade de utilização. Com um depósito de água suja de 100ml, que se remove facilmente para limpar, e um indicador LED que mostra o estado da bateria, é daqueles produtos que nos fazem questionar como é que vivemos sem ele até agora. O facto de ser sem fios dá total liberdade de movimentos e, pesando apenas meio quilo, torna-se ainda mais prático de manusear. Na embalagem vem incluído um pequeno frasco de detergente específico que dá para várias utilizações.

As vozes da experiência

Com uma classificação de 4,4 estrelas em 5 e mais de 2.800 avaliações na Amazon, este limpa-vidros está a conquistar os compradores europeus. "Limpa muito bem e rapidamente. Recolhe a água suja na perfeição e quase não deixa marcas no vidro", partilha um utilizador satisfeito. A rapidez é um dos pontos mais elogiados: "Limpar uma janela leva-me menos de 5 minutos e fica totalmente imaculada", revela outra compradora. A história que mais se repete é a de quem nunca se deu bem com a limpeza de vidros: "Os vidros e eu nunca nos demos bem. Passava horas com panos, procurava produtos milagrosos e, no dia seguinte, com a luz do sol, estava tudo cheio de manchas. Até que este aparelho chegou e é pura magia". Os comentários de utilizadores franceses também são mostram entusiasmo: "Dividi consideravelmente o tempo gasto na limpeza das minhas (numerosas) superfícies vidradas. E com um resultado muito melhor".

