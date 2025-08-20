Facebook Instagram
Contratou alguém para limpar a sua casa? As 5 coisas que deve fazer antes de chegar

Limpar a casa antes de chegar um empregado doméstico não faz sentido. Mas, há coisas que deve fazer para preparar o trabalho
IOL
Ontem às 16:27
Como limpar a ventoinha por dentro sem ter de a abrir

Ter alguém a cuidar da limpeza da casa é uma enorme ajuda no dia a dia. No entanto, para que o trabalho seja mais eficiente e o tempo seja realmente aproveitado, há pequenos gestos que pode (e deve) fazer antes da chegada do profissional. Não se trata de limpar pelo trabalhador doméstico, mas sim de preparar o espaço para que a limpeza seja mais profunda e completa, escreve o site Ideal Home. 

Aqui ficam cinco passos simples que fazem toda a diferença:

1. Desocupe as superfícies

Antes de tudo, liberte as bancadas, mesas e secretárias do máximo de objetos possível. Isto inclui loiças, papéis, brinquedos ou até pequenos eletrodomésticos. Ao retirar esses itens, garante que as superfícies ficam acessíveis e podem ser limpas com mais detalhe. Além disso, poupa tempo ao profissional, que assim se concentra na higienização e não em mover e recolocar coisas no sítio. Não precisa de esvaziar tudo, mas retirar os elementos mais volumosos já facilita bastante.

2. Organize o chão

Da mesma forma, convém deixar o chão livre de obstáculos. Sapatos espalhados, brinquedos, livros ou até malas dificultam a passagem do aspirador e tornam a limpeza mais demorada. Se dedicar uns minutos a arrumar, o profissional conseguirá aspirar e lavar o chão de forma mais rápida e eficaz, aproveitando melhor o tempo disponível para as tarefas que realmente importam.

3. Guarde a roupa

Roupa acumulada em cadeiras, sofás ou camas só atrapalha. Aproveite para guardar toalhas, lençóis e peças de vestuário nos devidos lugares antes da chegada do profissional. Assim, evita que ele perca tempo a dobrar e arrumar e permite que se dedique diretamente à limpeza da casa. É um gesto simples que mantém tudo mais organizado e facilita o trabalho.

4. Trate da loiça

Uma pilha de pratos por lavar na banca é sempre um atraso de vida. Mesmo que não seja essa a sua função principal, muitos profissionais acabam por não conseguir ignorar e têm de perder tempo com essa tarefa. Para evitar isso, lave a loiça antes, ou coloque-a na máquina e deixe-a a funcionar com antecedência. Assim, a cozinha fica desimpedida e pronta para ser bem limpa.

5. Prepare os materiais de limpeza

Se optou por fornecer os produtos e equipamentos, assegure-se de que estão prontos a usar. Panos, esfregonas e escovas devem estar limpos e livres de resíduos; o saco ou depósito do aspirador convém estar vazio para não comprometer o desempenho. Estes pequenos cuidados fazem com que o profissional não tenha de perder tempo a preparar os materiais, podendo concentrar-se de imediato na limpeza da sua casa.

