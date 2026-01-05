Facebook Instagram
Dicas

Limpe as portas de vidro do duche assim e acabe com as manchas de vez

Para uma limpeza eficaz e um acabamento sem manchas, deve seguir estas instruções
IOL
Hoje às 12:21
Limpar portas do chuveiro
Limpar portas do chuveiro
Fonte: freepick
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno na Europa já chegou a quatro cidades portuguesas

Saber como limpar portas de vidro do chuveiro é essencial para manter a casa de banho limpa e com um aspeto cuidado. Estas superfícies acumulam facilmente gotas de água, resíduos de produtos de higiene e oleosidade corporal, o que pode provocar manchas difíceis de remover e, em alguns casos, danos permanentes no vidro.

Felizmente, existem soluções simples — com produtos específicos ou receitas caseiras — que permitem manter as portas do chuveiro brilhantes e bem conservadas. O site Real Simple partilha alguns truques eficazes para limpar o vidro e eliminar manchas. Para melhores resultados, a limpeza deve ser feita com regularidade, sendo recomendada uma periodicidade semanal.

Como limpar as portas de vidro do chuveiro

Para uma limpeza eficaz e um acabamento sem manchas, siga estes passos:

  • Num frasco de spray, misture partes iguais de sumo de limão e água destilada.
  • Adicione 1/4 de colher de chá de detergente da loiça e agite suavemente.
  • Pulverize a solução sobre o vidro, começando pela parte superior.
  • Deixe atuar durante cerca de 5 minutos.
  • Limpe com uma esponja ou uma espátula própria para vidro, evitando deixar marcas.
  • Enxague com água abundante.
  • Seque com um pano de microfibra para um acabamento brilhante.

Como remover manchas de água do vidro

Se o vidro já apresentar manchas de calcário ou marcas persistentes, existem dois métodos simples e eficazes.

Opção 1: limão e bicarbonato de sódio

  • Mergulhe meio limão em bicarbonato de sódio.
  • Esfregue diretamente as manchas com movimentos suaves.
  • Enxague bem o vidro.
  • Seque com um pano limpo.

Opção 2: vinagre branco

  • Aqueça ligeiramente vinagre branco.
  • Misture-o com um pouco de detergente da loiça.
  • Pulverize a solução no vidro.
  • Deixe atuar durante cerca de 10 minutos.
  • Esfregue as manchas com uma esponja e um pouco de bicarbonato.
  • Enxague cuidadosamente e seque.

Com estes métodos simples, é possível manter as portas de vidro do chuveiro limpas, sem manchas e com um aspeto renovado, prolongando a sua durabilidade e melhorando a aparência da casa de banho.

RELACIONADOS
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno na Europa já chegou a quatro cidades portuguesas
A bateria do iPhone nunca chega ao fim do dia? Encontrámos um power bank magnético por 22€
Esta película térmica custa menos de 2 euros e deixa as janelas à prova de frio e calor
Passa frio, mesmo com várias camadas? Este conjunto térmico vem resolver o problema
Mais Vistos
00:02:58
Dois às 10
Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»
tvi
00:02:04
1ª Companhia
Última Hora: Recrutas apanham valente susto ao almoço por causa de Andrea Soares
tvi
00:07:02
Dois às 10
Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas
tvi
00:04:13
1ª Companhia
Recrutas em lágrimas com a história de Sara Santos: «Perdi a minha filha»
tvi
Destaques IOL
Novidades
Ténis, luvas ou botas: este secador de sapatos é a salvação para os dias de chuva
Limpar chuveiro
Limpe as portas de vidro do duche assim e acabe com as manchas de vez
Novidades
Esta película térmica custa menos de 2 euros e deixa as janelas à prova de frio e calor
Saude
Dormir com ou sem meias? Especialistas explicam o que é melhor para o sono
Mais Lidas
Dois às 10
Última localização de Maycon gera preocupação: «Desde esse segundo estou a questionar a realidade»
tvi
FC Porto
FC Porto garante Oskar Pietuszewski por 10 milhões
maisfutebol
Rotomairewhenua
Turistas estão a ser aconselhados a limpar os sapatos antes de visitar o "lago mais limpo do mundo"
cnn
Dois às 10
TVI no local do desaparecimento de Maycon: «Podemos estar perante um cenário de crime»
tvi
Dois às 10
Inês esclarece o que aconteceu por baixo dos lençóis com Vera: «Não era algo que eu me sentisse bem»
tvi
Famosos
Desaparecimento de Maycon Douglas: "Está a ser equacionado cenário de crime"
selfie