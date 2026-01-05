Limpe as portas de vidro do duche assim e acabe com as manchas de vez

Saber como limpar portas de vidro do chuveiro é essencial para manter a casa de banho limpa e com um aspeto cuidado. Estas superfícies acumulam facilmente gotas de água, resíduos de produtos de higiene e oleosidade corporal, o que pode provocar manchas difíceis de remover e, em alguns casos, danos permanentes no vidro.
Felizmente, existem soluções simples — com produtos específicos ou receitas caseiras — que permitem manter as portas do chuveiro brilhantes e bem conservadas. O site Real Simple partilha alguns truques eficazes para limpar o vidro e eliminar manchas. Para melhores resultados, a limpeza deve ser feita com regularidade, sendo recomendada uma periodicidade semanal.
Como limpar as portas de vidro do chuveiro
Para uma limpeza eficaz e um acabamento sem manchas, siga estes passos:
- Num frasco de spray, misture partes iguais de sumo de limão e água destilada.
- Adicione 1/4 de colher de chá de detergente da loiça e agite suavemente.
- Pulverize a solução sobre o vidro, começando pela parte superior.
- Deixe atuar durante cerca de 5 minutos.
- Limpe com uma esponja ou uma espátula própria para vidro, evitando deixar marcas.
- Enxague com água abundante.
- Seque com um pano de microfibra para um acabamento brilhante.
Como remover manchas de água do vidro
Se o vidro já apresentar manchas de calcário ou marcas persistentes, existem dois métodos simples e eficazes.
Opção 1: limão e bicarbonato de sódio
- Mergulhe meio limão em bicarbonato de sódio.
- Esfregue diretamente as manchas com movimentos suaves.
- Enxague bem o vidro.
- Seque com um pano limpo.
Opção 2: vinagre branco
- Aqueça ligeiramente vinagre branco.
- Misture-o com um pouco de detergente da loiça.
- Pulverize a solução no vidro.
- Deixe atuar durante cerca de 10 minutos.
- Esfregue as manchas com uma esponja e um pouco de bicarbonato.
- Enxague cuidadosamente e seque.
Com estes métodos simples, é possível manter as portas de vidro do chuveiro limpas, sem manchas e com um aspeto renovado, prolongando a sua durabilidade e melhorando a aparência da casa de banho.