Limpe as portas de vidro do duche assim e acabe com as manchas de vez

Saber como limpar portas de vidro do chuveiro é essencial para manter a casa de banho limpa e com um aspeto cuidado. Estas superfícies acumulam facilmente gotas de água, resíduos de produtos de higiene e oleosidade corporal, o que pode provocar manchas difíceis de remover e, em alguns casos, danos permanentes no vidro.

Felizmente, existem soluções simples — com produtos específicos ou receitas caseiras — que permitem manter as portas do chuveiro brilhantes e bem conservadas. O site Real Simple partilha alguns truques eficazes para limpar o vidro e eliminar manchas. Para melhores resultados, a limpeza deve ser feita com regularidade, sendo recomendada uma periodicidade semanal.

Como limpar as portas de vidro do chuveiro

Para uma limpeza eficaz e um acabamento sem manchas, siga estes passos:

Num frasco de spray, misture partes iguais de sumo de limão e água destilada.

Adicione 1/4 de colher de chá de detergente da loiça e agite suavemente.

Pulverize a solução sobre o vidro, começando pela parte superior.

Deixe atuar durante cerca de 5 minutos.

Limpe com uma esponja ou uma espátula própria para vidro, evitando deixar marcas.

Enxague com água abundante.

Seque com um pano de microfibra para um acabamento brilhante.

Como remover manchas de água do vidro

Se o vidro já apresentar manchas de calcário ou marcas persistentes, existem dois métodos simples e eficazes.

Opção 1: limão e bicarbonato de sódio

Mergulhe meio limão em bicarbonato de sódio.

Esfregue diretamente as manchas com movimentos suaves.

Enxague bem o vidro.

Seque com um pano limpo.

Opção 2: vinagre branco

Aqueça ligeiramente vinagre branco.

Misture-o com um pouco de detergente da loiça.

Pulverize a solução no vidro.

Deixe atuar durante cerca de 10 minutos.

Esfregue as manchas com uma esponja e um pouco de bicarbonato.

Enxague cuidadosamente e seque.

Com estes métodos simples, é possível manter as portas de vidro do chuveiro limpas, sem manchas e com um aspeto renovado, prolongando a sua durabilidade e melhorando a aparência da casa de banho.