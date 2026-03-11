Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Descobertas

Limpa colchões a 60 graus: máquina elimina ácaros com sistema de raios UV e sucção poderosa

Uma das características que mais se destaca é o sistema termostático de ar quente a 60 °C
IOL
Há 3h e 4min

Este artigo pode conter links afiliados*

São tendência e são polarizados: caiu a pique o preço dos óculos de sol mais vendidos da Amazon

 

Limpar o colchão é uma daquelas tarefas que muitas vezes ignoramos, mas que pode fazer uma enorme diferença na qualidade do sono, especialmente para quem sofre com alergias ou sensibilidade ao pó. Os ácaros acumulam-se facilmente nas superfícies onde descansamos todas as noites e, por isso, é importante ter ferramentas eficazes para os eliminar. Foi precisamente por isso que descobrimos uma máquina de limpeza que está em destaque na Amazon e que promete uma higienização profunda do colchão em poucos minutos.

COMPRE AQUI

Falamos do JIGOO T600, um aspirador antiácaros concebido especificamente para eliminar poeiras microscópicas, bactérias e ácaros que se escondem nas fibras dos colchões, sofás ou almofadas. E a promessa é forte: graças à combinação de sucção potente, luz UV e vibração, o equipamento consegue eliminar até 99,9% dos ácaros, deixando a superfície de descanso mais limpa e saudável.

Uma das características que mais se destaca é o sistema termostático de ar quente a 60 °C. O aparelho aquece em apenas cinco segundos e utiliza essa temperatura elevada para ajudar a eliminar ácaros e bactérias, ao mesmo tempo que seca a superfície do colchão. Este processo contribui para reduzir a humidade — um dos ambientes favoritos destes microrganismos — e ajuda a manter a cama mais higienizada durante mais tempo.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A potência também não fica atrás. O JIGOO T600 conta com 700 W de potência e uma força de sucção de 15 kPa, o que permite remover eficazmente pó, detritos e partículas microscópicas que normalmente ficam presas nas fibras do colchão. Para aumentar ainda mais a eficácia, a vibração integrada ajuda a soltar os ácaros e outras impurezas antes de serem aspirados.

COMPRE AQUI

Outro detalhe interessante é o sistema de duplo depósito de pó, pensado para tornar a filtragem mais eficiente e a limpeza do equipamento mais simples. Os recipientes são independentes, facilitando a desmontagem e garantindo uma separação mais eficaz das partículas recolhidas.

A experiência de utilização também foi pensada ao detalhe. O aspirador inclui um ecrã LED inteligente que monitoriza em tempo real o nível de ácaros, permitindo perceber de forma imediata se a superfície já está realmente limpa. O painel apresenta ainda indicações de funcionamento e alertas, ajudando a utilizar o equipamento de forma mais eficiente.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

COMPRE AQUI

Apesar da potência, o aparelho mantém um funcionamento relativamente discreto. Com apenas 72 dB de ruído, o design silencioso permite utilizá-lo sem causar grandes incómodos, mesmo em ambientes mais tranquilos ou durante a noite.

Com uma avaliação média de 4,6 estrelas em mais de duas mil opiniões, este aspirador tornou-se um dos modelos mais populares na categoria de limpeza de colchões na Amazon. Neste momento está também com desconto numa campanha de primavera: custa cerca de 126 euros, menos 21% do que o preço habitual de 159,99 euros.

Para quem quer melhorar a higiene da cama e reduzir a presença de ácaros em casa, pode ser uma solução prática e eficaz — e uma daquelas compras que acabam por fazer mais diferença do que imaginamos na qualidade do descanso.

COMPRE AQUI

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
São tendência e são polarizados: caiu a pique o preço dos óculos de sol mais vendidos da Amazon
Perfeitos para treinar e com 50% de desconto: Reebok Nano X5 brilham nas Ofertas de Primavera
Mais Vistos
00:06:44
Secret Story
Confronto em dinâmica! Luzia chama Hugo à atenção e leva resposta: «É por isso que estou com ela e não contigo»
tvi
00:02:41
Secret Story
Hélder comenta sinal de consentimento: «Temos de ter noção. Temos de nos controlar»
tvi
00:03:22
Secret Story
Sara responde a acusações depois de ter dormido novamente com Hugo: «Não devo nada a ninguém»
tvi
00:08:19
Secret Story
Sara indignada com Ana: «Estás a gozar com a minha cara!?»
tvi
Destaques IOL
Dinheiro Pessoal
Sabe quanto dinheiro vivo deve ter por adulto e criança em casa? Especialista explica
Saude
Quer perder peso até ao verão? É possível se fizer 10 minutos deste exercício todos os dias
Novidades
Concorrente da Mercadona e Lidl está a vender tudo com 30% de desconto
Saude
Nutricionista alerta para três erros alimentares comuns que podem estar a dificultar na perda de peso
Mais Lidas
Dois às 10
Siara Holanda, companheira de Rui Bandeira, em lágrimas: "Já não conseguimos mais"
tvi
Famosos
Sandra Felgueiras despede-se de pessoa especial: "Deixou a TVI!"
selfie
Sporting
Uma vitória do Sporting garante três equipas portuguesas na Champions
maisfutebol
A menina mais bonita do mundo
Foi considerada a "menina mais bonita do mundo" na infância. Veja como cresceu
Casal
Bebé a caminho! Pouco tempo depois do casamento, famoso casal português surpreende com gravidez
Mundial 2026
Ministro do Desporto do Irão: «Não temos condições para participar no Mundial 2026»
maisfutebol