Esqueça a lixívia ou o vinagre: o método mais simples para limpar a gordura dos filtros do exaustor

A limpeza regular dos filtros do exaustor da cozinha é essencial para evitar a acumulação de gordura, que pode tornar-se difícil de remover ao longo do tempo. O site espanhol 20 minutos destacou recentemente um truque particularmente eficaz — e quase sem esforço — que está a conquistar quem se preocupa com a limpeza da casa.

Segundo o artigo, uma das formas mais simples e eficazes de limpar o exaustor passa por usar vapor para soltar a gordura entranhada. A dica foi partilhada pela criadora de conteúdos Ana Tuñón, que conta com uma vasta comunidade de seguidores no Instagram, onde divulga rotinas de organização e truques de limpeza doméstica.

O método sugerido é muito acessível: basta encher uma panela com água, adicionar duas gotas de sumo de meio limão e uma chávena de bicarbonato de sódio. Em seguida, retiram-se os filtros do exaustor e liga-se o aparelho na potência máxima. O vapor gerado irá ajudar a soltar a gordura acumulada nas superfícies. Após cerca de uma hora, basta passar um pano com desengordurante por toda a área para concluir a limpeza. O resultado é uma campânula visivelmente limpa e pronta a ser utilizada.

Este truque, de acordo com a mesma fonte, tem vindo a ser testado e aprovado por várias pessoas que garantem a sua eficácia. Uma utilizadora afirmou já aplicar esta técnica há anos, enquanto outra mencionou utilizar vinagre em vez de limão, com resultados igualmente satisfatórios, refere o mesmo site.

Além deste método para o exaustor, o artigo sublinha também a utilidade do bicarbonato de sódio noutros contextos domésticos, como na limpeza da bandeja do forno. A recomendação passa por remover os resíduos de comida, cobrir a superfície com uma boa camada de bicarbonato e vinagre branco e deixar atuar durante a noite. No dia seguinte, basta lavar com água para remover toda a sujidade acumulada.