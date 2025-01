Esqueça os produtos caros e tóxicos. Esta mistura caseira é perfeita para limpar bolor

Para aqueles dias de limpeza a fundo, principalmente das casas de banho, devido à humidade que se acumula nos azulejos ou nas partes de baixo da banheira, é sempre um desafio remover o bolor que lá se forma.

A criadora de conteúdos mylovehome4 partilhou uma dica super útil no Instagram, onde ensina como fazer uma mistura de vários produtos simples para eliminar a humidade nas áreas mais difíceis de limpar.

Esta solução é caseira, e vai precisar de apenas três ingredientes que provavelmente já tem em casa. O melhor? Não requer produtos químicos agressivos e pode ser preparada em minutos.

Vai precisar de 1/3 de xícara de detergente para louça (de preferência um com propriedades desengordurantes), 1/3 de xícara de água oxigenada (a mesma que costuma ser usada para desinfetar feridas), 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio e um frasco com borrifador.

Para preparar, basta colocar todos os ingredientes, nas quantidades certas, dentro do frasco com borrifador. Para facilitar a colocação dos produtos, use um funil. Em seguida, agite bem a mistura e estará pronta a usar. Quando for remover o bolor, aplique esta solução com a ajuda de uma escova ou esponja e esfregue. Por fim, passe um pano com água morna e vai ver que ficará como novo.

Veja o vídeo: