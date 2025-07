O kit de 11 euros que limpa as patas do seu cão em segundos (e os donos estão a adorá-lo)

Este artigo pode conter links afiliados*

Ter um cão implica passeios, corridas, brincadeiras ao ar livre... e muita sujidade a entrar em casa. Para evitar esse cenário, muitos donos estão a recorrer a este kit de limpeza para patas, que já conquistou uma avaliação média de 4,3 estrelas na Amazon. É fácil de usar, eficaz e custa apenas 11 euros.

O conjunto inclui uma escova suave, espuma de limpeza a seco e uma toalha. Basta aplicar a espuma nas patas, escovar e secar. Em poucos minutos, a sujidade desaparece — lama, pó e bactérias — sem necessidade de água ou enxaguamento. O resultado? Patas limpas, secas e com um cheiro agradável, prontas para entrar em casa.

A fórmula da espuma é natural e suave, adequada para cães de todos os tamanhos e raças (e até gatos). Evita o uso de químicos agressivos e é segura para uso frequente. Além de prática, é uma opção ecológica e amiga da pele dos animais.

As avaliações falam por si: “Deixa as patas muito limpas e suaves. Não as deixa molhadas e tem um cheiro muito agradável”, escreve um cliente. Outro comenta: “Uso tanto para o cão como para o gato. Depois de cada passeio, sei que posso deixá-los andar pela casa sem preocupações”.

Adquira o kit de limpeza aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.