O truque que precisa de saber: como remover as manchas das portas do chuveiro

Saber como limpar portas de vidro do chuveiro é essencial para manter uma casa de banho a brilhar. As portas dos chuveiros sujam-se facilmente devido às gotas de água, resíduos de produtos e oleosidade corporal, podendo até ficar permanentemente manchadas.

Felizmente, com os produtos certos ou soluções caseiras, é possível deixá-las brilhantes e bem cuidadas. O site Real Simple, revela alguns truques de como deve limpar a porta de vidro do chuveiro e remover as manchas. Deve limpar as portas com alguma frequência. Recomenda-se que limpe semanalmente.

Passo a passo

Para que o vidro fique como novo, misture partes iguais de sumo de limão e água destilada num frasco de spray, adicionando 1/4 de colher de chá de detergente. De seguida, pulverize a mistura sobre o vidro, começando pelo topo, e deixe agir durante 5 minutos. Limpe com uma esponja ou espátula, evitando manchas. Por fim, enxague com água e seque com um pano microfibra.

Como remover manchas de água

Para retirar as manchas do vidro, existem dois truques simples. O primeiro, é com uso de limão e bicabornato. Para isso comece por esfregar as manchas com 1/2 limão mergulhado em bicarbonato. Por fim, enxague bem e seque.

O segundo truque, vai precisar apenas de vinagre branco. Aqueça o vinagre e misture com detergente. Pulverize no vidro, deixe agir por 10 minutos e esfregue as manchas com uma esponja e bicarbonato. Por último, enxague e seque.