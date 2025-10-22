Facebook Instagram
Dicas

Truque caseiro que deixa os vidros, espelhos e inox a brilhar (e repele as dedadas)

A solução deixa vidros, espelhos, eletrodomésticos de inox e mesas de vidro impecáveis
IOL
Há 2h e 14min
Este aspirador parece um Dyson, limpa como um Dyson, mas custa 115€

Nas redes sociais, multiplicam-se as chamadas “misturinhas milagrosas” para limpar tudo em casa. Vamos avaliar esta da influencer Sandy Lisboa, que conta com mais de 11 mil seguidores no Instagram.

A receita é a seguinte:

  • 1 colher (15 ml) de vinagre de álcool
  • 1 colher (15 ml) de detergente
  • 1 colher (15 ml) de abrilhantador da máquina de lavar loiça
  • 250 ml de água

De acordo com a influencer, a solução deixa vidros, espelhos, eletrodomésticos de inox e mesas de vidro impecáveis. Mas alerta: “é importante usar as quantidades certas — exagerar nos ingredientes ou usar um pano sujo pode alterar o resultado”. E recomenda a utilização de “um pano que não largue pelos e passa até o brilho aparecer.Parece que não vai limpar, mas quanto mais passar, mais brilhante vai ficando”.

O vinagre ajuda a remover gordura e calcário, o detergente potencia a limpeza e o abrilhantador evita manchas, deixando um brilho uniforme. Além disso, não há reação perigosa entre estes ingredientes — o que a torna segura para uso doméstico.

Cuidados a ter:

  • Nunca misturar com lixívia, amoníaco ou produtos com cloro.
  • Guardar em frasco fechado e rotulado, e de preferência usar em poucos dias.
  • Aplicar com um pano de microfibra limpo e seco.
  • Evitar superfícies sensíveis ao ácido, como mármore ou pedra natural.
RELACIONADOS
Este aspirador parece um Dyson, limpa como um Dyson, mas custa 115€
Estes produtos de limpeza nunca devem ser misturados, alertam especialistas
Nem Xiaomi, nem Rowenta: este aspirador robot com 6 modos de limpeza está a menos de 100 euros
É o fim dos ácaros e dos pelos de animais: máquina de limpeza deixa sofás, tapetes e carro como novos
Mais Vistos
00:01:57
Secret Story
Marisa e Pedro Jorge apanhados por Leandro em gesto de carinho
tvi
00:03:33
Secret Story
«Já estão chateados» ?: Liliana desafa sobre má disposição matinal de Fábio
tvi
00:03:12
Secret Story
«Não gosto da personagem dela»: Marisa rasga Liliana
tvi
00:09:45
Secret Story
Reviravolta. Dylan diz estar apaixonado por outra concorrente da casa
tvi
Destaques IOL
Dicas
Desinfetar a esponja da loiça com detergente não é suficiente. É isto que deve fazer
Horário
Mais uma hora para dormir: horário de inverno arranca este fim de semana
Lojas
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno em toda a Europa abre mais um espaço em Portugal
Alimentação
Comer fruta à noite engorda? Especialistas esclarecem mitos sobre alimentação saudável
Mais Lidas
Sofia Aparício
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje dedica-se a causas humanitárias
Vereadora
Filho de 14 anos suspeito de matar a vereadora da Câmara de Vagos
cnn
Lojas
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno em toda a Europa abre mais um espaço em Portugal
Catarina Furtado
Todos conhecem Catarina Furtado, mas talvez poucos saibam quem é o seu pai famoso
Susana Gravato
Adolescente de 14 anos detido por suspeita de matar a mãe, vereadora da Câmara de Vagos
Famosos
Bomba em "Secret Story": Dylan perdeu filha em acidente?
selfie