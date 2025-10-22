Truque caseiro que deixa os vidros, espelhos e inox a brilhar (e repele as dedadas)

Nas redes sociais, multiplicam-se as chamadas “misturinhas milagrosas” para limpar tudo em casa. Vamos avaliar esta da influencer Sandy Lisboa, que conta com mais de 11 mil seguidores no Instagram.
A receita é a seguinte:
- 1 colher (15 ml) de vinagre de álcool
- 1 colher (15 ml) de detergente
- 1 colher (15 ml) de abrilhantador da máquina de lavar loiça
- 250 ml de água
De acordo com a influencer, a solução deixa vidros, espelhos, eletrodomésticos de inox e mesas de vidro impecáveis. Mas alerta: “é importante usar as quantidades certas — exagerar nos ingredientes ou usar um pano sujo pode alterar o resultado”. E recomenda a utilização de “um pano que não largue pelos e passa até o brilho aparecer.Parece que não vai limpar, mas quanto mais passar, mais brilhante vai ficando”.
O vinagre ajuda a remover gordura e calcário, o detergente potencia a limpeza e o abrilhantador evita manchas, deixando um brilho uniforme. Além disso, não há reação perigosa entre estes ingredientes — o que a torna segura para uso doméstico.
Cuidados a ter:
- Nunca misturar com lixívia, amoníaco ou produtos com cloro.
- Guardar em frasco fechado e rotulado, e de preferência usar em poucos dias.
- Aplicar com um pano de microfibra limpo e seco.
- Evitar superfícies sensíveis ao ácido, como mármore ou pedra natural.