Limpa os óculos à camisola? Estes 5 hábitos comuns fazem com que eles não durem

A manutenção dos óculos é um dos fatores que pode influenciar a sua durabilidade e o conforto visual dos utilizadores.

Entre os erros mais comuns está a limpeza das lentes com peças de roupa, como camisolas ou camisas. Embora seja um gesto habitual entre muitos utilizadores, devemos sempre usar panos de microfibra próprios para óculos e a sua higienização regular, como explica a MultiOpticas a propósito do Mês da Visão.

Outro erro frequente é limpar as lentes a seco quando estas apresentam poeiras ou partículas. Nestas situações, as partículas podem ser arrastadas durante a limpeza e provocar riscos na superfície das lentes.

A utilização de lenços de papel, guardanapos ou papel de cozinha é também desaconselhada. Segundo as recomendações divulgadas, os panos de microfibra são a opção mais adequada para a limpeza regular.

A enpresa alerta ainda para o uso de produtos domésticos de limpeza, álcool ou outras soluções não desenvolvidas especificamente para lentes oftálmicas, defendendo a utilização de produtos concebidos para esse fim.

Além das lentes, a MultiOpticas recomenda cuidados regulares com a armação, incluindo hastes e plaquetas, bem como a lavagem periódica do pano utilizado na limpeza.

Como medidas complementares, aconselha guardar os óculos num estojo quando não estão a ser utilizados e evitar colocá-los com as lentes voltadas para baixo sobre superfícies.