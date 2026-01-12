Facebook Instagram
Esqueça os serviços profissionais! Este aparelho limpa manchas de tecidos por 70 euros

Quando sofás e carpetes pedem uma limpeza profunda, as soluções caseiras mostram os seus limites.

Hoje às 11:50

Este artigo pode conter links afiliados*

Manchas no sofá, carpetes que já não parecem tão limpas como no primeiro dia ou bancos do carro marcados pelo uso diário são problemas frequentes no dia a dia. Uma limpeza superficial raramente resolve e recorrer a serviços profissionais de forma regular acaba por ser dispendioso, sobretudo quando estas situações voltam a surgir de poucos em poucos meses. Nesses casos, faz mais sentido investir num aparelho próprio que permita tratar a sujidade em casa, sempre que necessário, sem depender constantemente de limpezas externas.É neste contexto que surge o Cecotec Conga PopStar 3000 Carpet&Spot Clean Max, um aspirador pensado especificamente para estofos e tecidos. Encontra-se disponível na Amazon por 71,06 €, conta com uma classificação média de 4,1 estrelas em 5 e já soma mais de quatro mil avaliações, o que revela uma utilização bastante alargada por parte de quem procura soluções de limpeza mais profundas para a casa.

Este modelo combina três funções num único equipamento. Pulveriza água, escova a superfície e aspira a sujidade em simultâneo, permitindo uma limpeza mais completa de sofás, colchões, carpetes e interiores de automóveis. A potência de 450 W e a sucção adequada ao tipo de superfícies para que foi concebido ajudam a remover sujidade entranhada sem necessidade de esfregar manualmente durante longos períodos. Um dos pontos mais práticos é o sistema de dois depósitos separados, um para água limpa e outro para água suja, garantindo que a sujidade não volta a ser espalhada. O depósito de água limpa tem capacidade para 1 litro, enquanto o de água suja permite visualizar facilmente o resultado da limpeza. O formato compacto, o peso reduzido e o cabo com um raio de ação de 6,5 metros tornam-no fácil de usar e de arrumar, mesmo em casas com pouco espaço.

Nas opiniões deixadas por quem já o utiliza, surgem várias referências à eficácia imediata. “Usei-o nos bancos do carro e em carpetes e cumpre perfeitamente a sua função, a água suja no depósito mostra bem a diferença”, refere um utilizador. Outro comentário destaca que “a tripla ação faz toda a diferença, pulveriza, esfrega e aspira tudo de uma vez, o que poupa imenso tempo”. Há também quem sublinhe a relação entre o preço e o desempenho, dizendo que “remove manchas difíceis logo à primeira passagem, sobretudo em sofás e zonas mais usadas”. Em apartamentos pequenos, é descrito como uma ajuda constante, com utilizadores a referirem que “é leve, fácil de manusear". No geral, as avaliações apontam para resultados visíveis e uma utilização simples, especialmente em limpezas localizadas.

Adquira o aparelho aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

