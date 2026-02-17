Facebook Instagram
Combina água, detergente e sucção intensa e o preço caiu de quase 200 para 94 euros

Sofás, tapetes e carro como novos. É altura de dizer adeus às manchas antigas sem gastar rios de dinheiro em limpezas profissionais
IOL
Há 1h e 14min

Este artigo pode conter links afiliados*

Ainda usa destas extensões? Já há torres muito mais modernas e práticas (e vendem-se aos milhões)

Aquela nódoa antiga no sofá que parecia impossível de remover, o colchão a precisar de uma limpeza mais profunda ou os bancos do carro marcados pelo uso diário — situações comuns que acabam adiadas vezes sem conta. Na Amazon, este aspirador de estofos soma 4,5 estrelas em 124 avaliações, um reflexo claro da satisfação de quem já o integrou na rotina. Pensado para casas com crianças, animais de estimação ou simplesmente para quem valoriza tecidos bem cuidados, combina pulverização de água com detergente e sucção intensa, retirando a sujidade das fibras em profundidade. Como descreve um comprador, “pulveriza enquanto escovamos e aspira de imediato a água suja”, tornando o processo simples e visivelmente eficaz.

Compacto, mas preparado para limpezas a sério

Leve (3,26 kg) e fácil de arrumar, adapta-se a qualquer espaço sem ocupar protagonismo no armário. A potência de 500W e a força de sucção de 18 kPa — o que, na prática, significa capacidade para extrair não só a água aplicada mas também a sujidade entranhada — explicam porque tantos utilizadores falam em “grande poder de sucção e um bom jato de água”. O sistema de depósitos separados (1250 ml para água limpa e 750 ml para água suja) garante uma limpeza higiénica do início ao fim, evitando misturas indesejadas e permitindo tratar áreas maiores de uma só vez.

Adquira o aparelho aqui

 

aspirador de estofos e tecidos

 

Diferentes acessórios, o mesmo objetivo: limpeza profunda

Sofás, tapetes, colchões ou bancos de automóvel: a versatilidade é um dos pontos fortes deste modelo. Inclui diferentes escovas — uma mais larga para superfícies amplas, outra standard para manutenção regular, uma em forma de T para cantos e fendas e ainda uma escova de autolimpeza — que se adaptam a cada necessidade. “Já testei em colchões, no carro e em tapetes com ótimos resultados”, partilha um utilizador, enquanto outro sublinha que “deixa tudo impecável e é extremamente simples de utilizar”. A mangueira de 1,6 metros e o cabo de 5 metros oferecem liberdade suficiente para limpar sem constantes trocas de tomada.

Para quem não abdica de uma casa cuidada

Mais do que um eletrodoméstico, é uma forma prática de manter a casa fresca e acolhedora ao longo do ano. Quem tem crianças ou animais sabe que os imprevistos acontecem — e a diferença está em poder resolvê-los no momento. “Mudou a minha vida, finalmente consegui remover a sujidade”, lê-se numa das avaliações. A superfície pode ficar ligeiramente húmida logo após a limpeza, algo natural num processo de lavagem profunda, mas o resultado final devolve leveza aos tecidos e confiança a quem os usa todos os dias. Porque uma casa bem cuidada sente-se — e vê-se.

Adquira o aparelho aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

