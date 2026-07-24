Faça sempre isto ao exaustor de três em três meses. Maioria das pessoas ignora o problema

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Limpar a bancada, a placa e o forno faz parte da rotina de muitas pessoas, mas há um eletrodoméstico que costuma ser esquecido: o exaustor. No entanto, este equipamento, responsável por eliminar o fumo e o vapor durante a confeção dos alimentos, pode acumular rapidamente gordura, restos de comida e bactérias se não for limpo regularmente.

Segundo o Daily Express, a falta de manutenção pode comprometer o desempenho do exaustor e reduzir significativamente a sua capacidade de ventilar a cozinha.

A gordura acumulada reduz a eficácia do exaustor

Nick Small, especialista em eletrodomésticos, explicou ao jornal britânico que os filtros do exaustor, normalmente localizados na parte inferior do aparelho, retêm o fumo e o vapor produzidos durante a confeção dos alimentos.

Sem uma limpeza regular, estes filtros ficam rapidamente cobertos de gordura e sujidade, tornando o aparelho menos eficiente.

De quanto em quanto tempo deve limpar os filtros?

Segundo Nick Small, os filtros devem ser limpos, pelo menos, de três em três meses.

"Certifique-se de que faz esta limpeza cerca de três em três meses, pois os filtros podem estar cheios de gordura e sujidade, tornando o exaustor não só mais sujo, como também menos eficaz", recomenda.

Como limpar os filtros do exaustor

Em muitos modelos, os filtros podem ser colocados diretamente na máquina da loiça.

Caso isso não seja possível, a alternativa passa por mergulhá-los em água quente com detergente da loiça durante cerca de 10 minutos.

Keith Ford, especialista da Crystal Oven Cleaning, também citado pelo Daily Express, recomenda este método, uma vez que o detergente da loiça foi desenvolvido precisamente para dissolver gordura e resíduos difíceis.

O especialista aconselha deixar os filtros de molho durante 15 minutos ou mais, caso apresentem muita gordura acumulada. Depois de completamente secos, basta voltar a colocá-los no exaustor para recuperar a eficiência do aparelho.