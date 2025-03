Adeus humidade e ácaros: as 10 tarefas em casa que vamos já fazer com a chegada do sol

Após semanas de chuva, chegaram finalmente dias de sol e temperaturas mais amenas. A primeira recomendação é para ir aproveitar o ar livre, mas esta também é uma época perfeita para fazer com que a sua casa fique mais limpa e fresca.

A primavera é a altura ideal para fazer uma limpeza mais profunda, eliminando o pó acumulado, reorganizando espaços e preparando o lar para os meses mais quentes. Eis algumas sugestões de tarefas que pode realizar neste fim de semana para deixar a casa mais leve e fresca:

1. Arejar e ventilar a casa

Com o aumento das temperaturas, aproveite para abrir todas as janelas e deixar o ar circular. Isso ajudará a reduzir a humidade acumulada durante o inverno, eliminar maus odores e trazer uma sensação de frescura ao ambiente.

2. Limpeza profunda dos vidros e janelas

A chuva e o vento costumam deixar os vidros sujos e manchados. Utilize uma solução de vinagre e água ou um limpa-vidros específico para devolver a transparência às janelas e permitir a entrada de mais luz natural.

3. Trocar e lavar têxteis da casa

Aproveite para lavar mantas, edredons e almofadas, deixando-os secar ao sol. Estes têxteis acumulam pó e ácaros durante o inverno, pelo que esta limpeza ajuda a melhorar a qualidade do ar em casa.

4. Organizar roupeiros e gavetas

A primavera é o momento certo para guardar roupas de inverno e trazer de volta peças mais leves. Aproveite para separar roupas que já não usa e doar as que estão em bom estado.

5. Limpar tapetes e alcatifas

Com o inverno, os tapetes acumulam pó e sujidade. Se possível, leve-os para uma limpeza profunda ou utilize um aspirador com função de lavagem para remover partículas e manchas.

6. Higienizar colchões

A primavera é uma boa altura para aspirar e arejar os colchões. Pode ainda polvilhá-los com bicarbonato de sódio, deixar atuar algumas horas e depois aspirar, para eliminar odores e ácaros.

7. Limpeza dos armários da cozinha

Os armários da cozinha tendem a acumular gordura e pó. Esvazie-os, limpe as prateleiras com um pano húmido e reorganize os produtos para facilitar o acesso aos ingredientes mais utilizados.

8. Verificar e limpar aparelhos eletrónicos

O inverno pode ter deixado aparelhos como aquecedores, desumidificadores e exaustores com sujidade acumulada. Limpe filtros e superfícies para garantir um funcionamento eficiente e higiénico.

9. Cuidar das plantas e do jardim

Se tiver plantas dentro de casa, limpe as folhas do pó e verifique se precisam de ser transplantadas. No jardim ou na varanda, retire folhas secas e renove os vasos com novas flores da estação.

10. Destralhar e reorganizar divisões

Aproveite a energia renovadora da primavera para eliminar objetos desnecessários e reorganizar os espaços. Uma casa mais organizada e minimalista contribui para um ambiente mais agradável e funcional.