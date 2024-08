É assim que deve limpar as sandálias tipo Birkenstock

Nos últimos anos, as sandálias Birkenstock têm estado na moda. Em dias de sol e calor, vê-se vários tipos destes sapatos nos pés das pessoas, com uma tira, duas tiras ou até na versão soca. Apesar de muito confortáveis, os materiais de que são feitas fazem com que nem sempre seja fácil mantê-las limpas. Mas com os produtos certos, esta missão que parece impossível torna-se bastante simples.

O site especializado em limpezas Cleanipedia ensina qual é a melhor forma de limpar as sandálias tipo Birkenstock sem as estragar e deixando-as outra vez com bom aspeto. O primeiro passo é mantê-las afastadas da máquina de lavar roupa. O segundo é arranjar uns quantos produtos chave para tirar manchas e odores.

De acordo com o site, a Birkenstock tem vários produtos de limpeza próprios, como um protetor de couro, um selante de cortiça, uma escova de camurça e um produto de limpeza para a palmilha. Quem tiver estes produtos, basta seguir as instruções. Quem não tiver, precisa de arranjar sacos de chá, um pano suave, uma escova macia, detergente e vinagre branco.

Como eliminar os odores das sandálias tipo Birkenstock

Quando se usa muito estas sandálias, é normal que comecem a ficar com um odor pouco agradável. Se é o caso do seu par, não entre em pânico e vá buscar um saco de chá. Ele vai fazer milagres.

Deixe o saquinho de chá nas suas sandálias por 24 horas e vai ver que o cheiro desaparece. Se ainda sentir um leve odor, deixe o saco mais umas oras. O que acontece é que o produto atrai a humidade que promove o crescimento de bactérias e cria o mau cheiro.

Como limpar o couro das sandálias tipo Birkenstock

A recomendação principal é proteger a pele das sandálias e isto deve ser feito com um produto próprio. Se não o fez, não desespere. Comece por tirar pó e a sujidade seca do couro com a ajuda de uma escova macia.

No caso de manchas mais teimosas, um detergente de roupa suave é a melhor opção. Molhe um pano macio com água quente e esprema o excesso. Depois coloque um bocadinho de detergente e esfregue com cuidado a zona em questão. É recomendado que teste primeiro este método numa zona pouco visível para ver se não descolora o couro ou deixa possíveis manchas.

Se encontrou bolor nas sandálias, deve fazer isto

Se molhou as suas sandálias e acabou a guardá-las, é provável que quando as vá buscar para voltar a usar encontre bolor no couro e até na zona da palmilha. Neste caso, o que deve fazer é ir buscar uma escova suave, o vinagre e água e um pano.

Comece por passar a escova na zona afetada. De seguida, misture os dois líquidos em partes iguais, molhe o pano e passe nas áreas com bolor. depois com um pano novo húmido, limpe as sandálias. Deixe secar ao ar antes de usar.

Como limpar a palmilha

Esta será também uma das zonas que estará mais suja, o que é normal tratando-se de um sapato aberto. Comece por tirar a sujidade mais visível usando um pano húmido ou uma escova no caso de manchas já entranhadas.

No TikTok, a página @birkenstockmidtownsac dá ainda uma outra sugestão para se limpar as palmilhas, especialmente quando já estão muito escuras da utilização: usar uma lixa suave, de grão 120.