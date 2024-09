Bolor no duche? Experimente esta receita caseira para acabar com o problema

Das limpezas à cosmética, estas são as nossas escolhas na Action

Limpar a casa de banho raramente é uma tarefa divertida e o pior é que há sempre áreas que parecem quase impossíveis de deixar a brilhar, como é o caso das juntas do duche. Quando a casa de banho tem pouca luz e má ventilação, é comum que comecem a aparecer manchas pretas – o temido bolor – e retirá-las está longe de ser a tarefa mais simples.

O bolor pode ser muito prejudicial para a saúde, podendo provocar vários problemas no sistema respiratório. Por isso, é essencial estar atento e ir eliminando-o da casa sempre que começa a identificar as manchas escuras tão características.

Nem sempre é necessário usar químicos para acabar com o bolor em casa. na verdade, há receitas caseiras, com produtos muito menos agressivos, que fazem o mesmo serviço a eliminar as manchas escuras e os micro-organismos, explica o site La Vanguardia.

Um bom exemplo de uma receita caseira muito eficaz é a partilhada pela página de Instagram @mamalimpiando, que conta com 40 mil seguidores. Na publicação que já conta com mais de 12 mil gostos, a criadora de conteúdos ensina a eliminar o bolor do chuveiro, deixando-o como novo.

Para preparar o produto, é necessário detergente da loiça, bicarbonato de sódio e água oxigenada em partes iguais. Mistura-se os três ingredientes num recipiente - a página recomenda um de plástico para molhos – é só colocar nas zonas com bolor e deixar atuar e depois esfregar com a ajuda de uma escova.

Esta mistura funciona não só para as juntas, como também para a base do duche, os azulejos e até os vidros da cabine que muitas vezes ficam com vestígios de calcário.

Uma recomendação da criadora do conteúdo é que apenas faça a quantidade que vai usar no dia, já que deixar a mistura feita por muito tempo poderá fazer com que perca a eficácia.