Estas escovas rígidas ajudam a remover sujidade onde o pano não chega. E estão com 15% de desconto

Este artigo pode conter links afiliados*

Todos conhecemos aqueles cantos que escapam sempre à limpeza — as juntas dos azulejos, a zona atrás da torneira, as bordas da sanita ou a ranhura da janela. Este conjunto de escovas foi pensado exatamente para esses espaços difíceis de limpar. Com cerdas rígidas, pega ergonómica e uma cabeça fina de apenas meio centímetro, estas escovas permitem limpar em profundidade sem danificar as superfícies. O conjunto de três escovas custa 8,53€ e já conquistou milhares de avaliações na Amazon. “São muito boas e práticas”, lê-se num dos testemunhos. Outro utilizador elogia: “Ideal para limpar onde a sujidade se acumula e onde nada mais chega.”

Apesar do tamanho reduzido, a eficácia destas escovas surpreende. A cabeça fina de 0,5 cm chega facilmente a fendas estreitas, como as juntas entre azulejos, as bordas da torneira ou os cantos do lavatório. “Uso para limpar ranhuras e zonas apertadas — resulta mesmo bem”, diz um dos comentários. Outro utilizador acrescenta: “São firmes o suficiente para limpar a fundo, mas não riscam.” A sua versatilidade também tem sido elogiada: há quem as use em torneiras, eletrodomésticos, persianas ou para remover sujidade acumulada entre os azulejos da casa de banho.

Adquira o conjunto de escovas aqui

Para além da eficácia, estas escovas foram pensadas para facilitar o uso no dia a dia. A pega tem um formato ergonómico que se adapta bem à mão, mesmo durante limpezas mais longas. O conjunto traz três escovas — úteis para ter sempre uma à mão ou separar por zonas da casa. Quando não estão a uso, podem ser penduradas graças ao pequeno orifício na extremidade. “São pequenas, práticas e chegam onde outras não chegam”, lê-se numa avaliação.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.