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Casa de Banho
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Quem experimenta estes 4 produtos da Mercadona já não quer outros para limpar a casa de banho
IOL
Ontem às 14:37

São ideais para deixar a casa de banho a brilhar e bem cheirosa

A Mercadona é um verdadeiro mundo de produtos de limpeza para a casa, por oferecer uma grande variedade de opções práticas e económicas para todas as tarefas domésticas.

E como todos adoram boas dicas de limpeza, a criadora de conteúdos, Maria Pardelhas, conhecida por partilha dicas do dia a dia, partilhou no Instagram os seus quatro produtos favoritos para manter a casa de banho sempre impecável.

Veja também: 

Percorra a galeria que preparámos para si para conhecer cada um deles.

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