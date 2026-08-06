Quem experimenta estes 4 produtos da Mercadona já não quer outros para limpar a casa de banho

A Mercadona é um verdadeiro mundo de produtos de limpeza para a casa, por oferecer uma grande variedade de opções práticas e económicas para todas as tarefas domésticas.

E como todos adoram boas dicas de limpeza, a criadora de conteúdos, Maria Pardelhas, conhecida por partilha dicas do dia a dia, partilhou no Instagram os seus quatro produtos favoritos para manter a casa de banho sempre impecável.

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Percorra a galeria que preparámos para si para conhecer cada um deles.