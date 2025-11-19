Esta atriz famosa tem a casa sempre impecável. E agora já sabemos o segredo

Quem não se lembra da icónica Mónica de “Morangos com Açúcar” ou da Paula de “Feitiço de Amor”? Helena Costa continua a ser uma das atrizes mais queridas do público, mas, para além do talento, há algo que também faz parte da sua rotina: manter a casa sempre impecável.

Recentemente, a atriz partilhou no TikTok quatro truques de limpeza que segue religiosamente, e o vídeo tornou-se rapidamente um sucesso. Eis o que Helena Costa revelou sobre a sua forma práticade manter tudo em ordem:

O truque do algodão que perfuma toda a casa

O mau cheiro dos caixotes do lixo é um problema comum que pode tornar-se desagradável, especialmente em dias quentes. A solução é simples: coloque algodão embebido em óleos essenciais no fundo do caixote do lixo, por baixo do saco. Esta barreira aromática neutraliza os odores antes mesmo que se espalhem pela divisão. O truque não fica por aqui. Adicione também algodão com óleos essenciais dentro do saco do aspirador ou no recipiente, se for um modelo sem saco. Cada vez que aspirar a casa, o aparelho liberta um aroma agradável que perfuma naturalmente todos os espaços por onde passa.

O segredo natural para um lava-loiça a brilhar

O lava-loiça acumula facilmente restos de comida, gordura e calcário, perdendo o brilho original. Para devolver o aspeto impecável sem recorrer a produtos químicos agressivos, combine vinagre de limpeza, limão e bicarbonato de sódio. Polvilhe bicarbonato de sódio generosamente sobre toda a superfície do lava-loiça, incluindo as torneiras. De seguida, esprema meio limão sobre o bicarbonato e esfregue com a própria metade do limão, fazendo movimentos circulares. A reação entre os ingredientes cria uma espuma suave que remove sujidade e manchas. Por fim, borrife vinagre de limpeza e passe um pano húmido para enxaguar. O resultado é um lava-loiça brilhante, desinfetado e com cheiro fresco a limão.

Grãos de café e vela para eliminar odores

Para eliminar maus odores persistentes em qualquer divisão da casa, recorra a este truque ancestral: coloque grãos de café numa taça decorativa e acenda uma vela ao lado. O calor da vela aquece os grãos de café, libertando o seu aroma intenso que neutraliza odores desagradáveis de forma natural. Este método funciona excecionalmente bem após cozinhar alimentos com cheiros fortes ou em espaços fechados que necessitam de refrescar. Os grãos de café absorvem odores enquanto libertam o seu próprio perfume característico, criando um ambiente mais agradável sem recorrer a ambientadores artificiais.