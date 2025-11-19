Facebook Instagram
Dicas

Esta atriz famosa tem a casa sempre impecável. E agora já sabemos o segredo

Uma atriz portuguesa revelou no TikTok quatro truques de limpeza simples que rapidamente se tornaram virais.
IOL
Hoje às 12:27
limpezas2
limpezas2
Este aspirador remove manchas de sofás e carpetes e está ao preço mais baixo de sempre

Quem não se lembra da icónica Mónica de “Morangos com Açúcar” ou da Paula de “Feitiço de Amor”? Helena Costa continua a ser uma das atrizes mais queridas do público, mas, para além do talento, há algo que também faz parte da sua rotina: manter a casa sempre impecável.
Recentemente, a atriz partilhou no TikTok quatro truques de limpeza que segue religiosamente, e o vídeo tornou-se rapidamente um sucesso. Eis o que Helena Costa revelou sobre a sua forma práticade manter tudo em ordem:

O truque do algodão que perfuma toda a casa

O mau cheiro dos caixotes do lixo é um problema comum que pode tornar-se desagradável, especialmente em dias quentes. A solução é simples: coloque algodão embebido em óleos essenciais no fundo do caixote do lixo, por baixo do saco. Esta barreira aromática neutraliza os odores antes mesmo que se espalhem pela divisão. O truque não fica por aqui. Adicione também algodão com óleos essenciais dentro do saco do aspirador ou no recipiente, se for um modelo sem saco. Cada vez que aspirar a casa, o aparelho liberta um aroma agradável que perfuma naturalmente todos os espaços por onde passa.

O segredo natural para um lava-loiça a brilhar

O lava-loiça acumula facilmente restos de comida, gordura e calcário, perdendo o brilho original. Para devolver o aspeto impecável sem recorrer a produtos químicos agressivos, combine vinagre de limpeza, limão e bicarbonato de sódio. Polvilhe bicarbonato de sódio generosamente sobre toda a superfície do lava-loiça, incluindo as torneiras. De seguida, esprema meio limão sobre o bicarbonato e esfregue com a própria metade do limão, fazendo movimentos circulares. A reação entre os ingredientes cria uma espuma suave que remove sujidade e manchas. Por fim, borrife vinagre de limpeza e passe um pano húmido para enxaguar. O resultado é um lava-loiça brilhante, desinfetado e com cheiro fresco a limão.

Grãos de café e vela para eliminar odores

Para eliminar maus odores persistentes em qualquer divisão da casa, recorra a este truque ancestral: coloque grãos de café numa taça decorativa e acenda uma vela ao lado. O calor da vela aquece os grãos de café, libertando o seu aroma intenso que neutraliza odores desagradáveis de forma natural. Este método funciona excecionalmente bem após cozinhar alimentos com cheiros fortes ou em espaços fechados que necessitam de refrescar. Os grãos de café absorvem odores enquanto libertam o seu próprio perfume característico, criando um ambiente mais agradável sem recorrer a ambientadores artificiais.

Veja aqui como a atriz os aplica:

 

RELACIONADOS
Este aspirador remove manchas de sofás e carpetes e está ao preço mais baixo de sempre
Com este truque de limpeza nunca mais vai ter de deitar a esfregona para o lixo
Estes produtos de limpeza nunca devem ser misturados, alertam especialistas
Vinagre branco e vinagre de limpeza não são a mesma coisa: saiba o que os diferencia
Mais Vistos
00:02:00
Secret Story
Já não conseguem resistir! Pedro Jorge e Marisa passam a manhã agarrados e quase à vista de todos
tvi
00:04:03
Secret Story
Nova pista lança suspeitas na casa: Bruna mais perto que nunca de um segredo polémico
tvi
00:01:26
Cristiano Ronaldo
«Não me representa!»: comentador arrasa encontro de Ronaldo e Trump
maisfutebol
00:01:07
Secret Story
Marisa simula discussão com Pedro Jorge e rouba-lhe um beijo na boca
tvi
Destaques IOL
Castelo mágico
Esqueça as vilas francesas e suíças: o castelo mágico de Natal desta cidade portuguesa é um sonho
Opiniao
OPINIÃO I Protagonismos em promoção: Leandro e Companhia Limitada  
Rendimento extra
Aos 41 anos e sem dinheiro, começou a revender roupa usada e hoje lucra milhões: "Não é preciso muito dinheiro para começar"
Loja
Rival nórdica da IKEA abre mais uma loja gigante em Portugal. Há descontos até 75% e um presente de 20 euros
Mais Lidas
Roma
Como descascar romãs: o truque que demora menos de 2 minutos
Polícia Judiciária
Detida a médica campeã das receitas de Ozempic para falsos diabéticos
cnn
Famosos
Sandrina Pratas descobre problema de saúde da filha: "Ainda estou a processar tudo"
selfie
Historias de amor
Era casado, mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»
Reino unido
Forças britânicas atingidas por lasers enquanto rastreavam navio espião russo
cnn
Taca de Portugal
Taça de Portugal: já são conhecidos os árbitros para os jogos dos grandes
maisfutebol