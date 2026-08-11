Dicas
Saiba como manter a cozinha livre de mau cheiro. Foto: Magnific
Saiba como manter a cozinha livre de mau cheiro. Foto: Magnific

Maus cheiros em casa? 6 truques simples para deixar a cozinha limpa e a cheirar bem
Mafalda Mourão
Hoje às 11:31

As dicas são simples e vão acabar com aquele cheiro estranho que teima em aparecer na cozinha

Há casas que cheiram bem assim que abrimos a porta. E depois há aquelas em que, apesar de estarem limpas, existe sempre aquele "cheirinho estranho" difícil de identificar.

Nem sempre o problema está na falta de limpeza. Um ralo, um filtro da máquina da loiça, uma toalha que demora demasiado tempo a secar ou até um tapete podem ser suficientes para concentrar odores e espalhá-los pela casa.

É precisamente para estes pequenos problemas do dia a dia que a criadora de conteúdos Dica da Joana | Lifestyle & Home, que conta já com cerca de 13 mil seguidores nas redes sociais, reuniu algumas sugestões para manter a casa mais agradável.

Da cozinha à casa de banho, há dicas que podem ser facilmente incluídas na rotina de limpeza.

A cozinha cheira mal? O culpado pode estar no ralo

Um dos primeiros sítios a verificar quando aparece um cheiro desagradável na cozinha é o ralo do lava-loiça. Segundo a Dica da Joana, uma das soluções que partilha passa por colocar bicarbonato de sódio e vinagre, deixar atuar e, depois, passar água quente.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

É uma sugestão particularmente dirigida aos casos em que os restos e resíduos acumulados no ralo começam a contribuir para os maus odores.

Dica extra: não esquecer que a melhor forma de evitar que o problema volte é manter o ralo e as zonas envolventes limpos e retirar regularmente resíduos de comida.

Nota: bicarbonato e vinagre reagem entre si, pelo que a mistura não deve ser encarada como um produto de limpeza "milagroso". Se optar por experimentar a sugestão, faça-o com cuidado e nunca misture vinagre com produtos de limpeza que contenham lixívia.

A máquina da loiça também pode ser uma fonte de maus cheiros

Se a máquina da loiça começa a cheirar mal, mesmo depois de um ciclo de lavagem, o filtro merece atenção. É precisamente esse o conselho deixado pela criadora: retirar e limpar o filtro, onde podem ficar presos restos de comida.

Uma limpeza regular ajuda a evitar a acumulação de resíduos que acabam por provocar odores desagradáveis. A Dica da Joana sugere ainda a utilização de ambientadores próprios para máquinas da loiça para ajudar a manter um cheiro mais agradável.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Toalhas com cheiro a humidade? O segredo pode estar na forma como secam

Há poucas coisas mais desagradáveis do que tirar uma toalha aparentemente limpa do armário e sentir aquele cheiro persistente a humidade. De acordo com a Dica da Joana, quando as toalhas estão húmidas devem ser estendidas abertas, em vez de ficarem amontoadas, para facilitar a secagem.

A criadora recomenda também lavá-las regularmente. A regra é simples: quanto mais depressa uma toalha conseguir secar completamente, menor a probabilidade de ficar com aquele odor a humidade que rapidamente se instala na casa de banho.

Tapetes e tecidos também "guardam" cheiros

Tapetes, carpetes e outros tecidos podem ser verdadeiros ímanes para odores. A recomendação partilhada pela criadora é aspirar os tapetes com frequência e arejar a casa sempre que possível, nem que seja durante apenas 10 minutos.

Abrir as janelas diariamente, quando as condições exteriores o permitem, é uma das formas mais simples de renovar o ar dentro de casa.

E não são apenas os tapetes: sofás, cortinas, mantas e outros tecidos também podem acumular odores ao longo do tempo.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O caixote do lixo continua a cheirar mal? Há um passo que pode estar a faltar

Trocar o saco do lixo nem sempre resolve o problema. Se o próprio balde já ficou com cheiro, a sugestão da Dica da Joana é lavá-lo regularmente e passar toalhitas desinfetantes sempre que se troca o saco.

A criadora acrescenta ainda uma ideia para perfumar o interior: colocar um pouco de algodão com óleo essencial no fundo do balde, antes de colocar o saco novo. É um daqueles pormenores que facilmente passam despercebidos, mas que podem fazer diferença quando o caixote começa a acumular odores.

Importante: o algodão com óleo essencial não deve substituir a lavagem e higienização do balde. E deve ser mantido longe de fontes de calor e fora do alcance de crianças e animais.

Por fim: há uma solução para a casa cheirar sempre bem: perfumar

Depois de eliminar as fontes dos maus cheiros, chega a parte mais agradável: dar à casa um aroma de que realmente gostamos. Entre as sugestões da Dica da Joana estão os sticks perfumadores e as velas aromáticas, espalhados por diferentes zonas da casa.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os difusores de varetas podem ser uma opção prática para manter um aroma constante, enquanto as velas permitem criar um ambiente mais acolhedor.

Mas há uma regra importante: perfumar não é o mesmo que eliminar o mau cheiro. Se existe um odor persistente, o ideal é primeiro perceber de onde vem e resolver a origem. Só depois faz sentido acrescentar fragrância ao espaço.

O truque mais importante? Descobrir de onde vem o cheiro

Uma casa cheirosa não depende apenas de ter velas, difusores ou ambientadores espalhados pelas divisões. Muitas vezes, o segredo está em pequenos gestos: limpar o ralo, lavar o filtro da máquina da loiça, deixar as toalhas secarem completamente, aspirar os tapetes, arejar os espaços e não esquecer o caixote do lixo.

São tarefas simples, mas que, quando entram na rotina, podem ajudar a evitar que os maus cheiros se instalem. E, só depois de a casa estar realmente limpa e arejada, vale a pena escolher aquele aroma que queremos que fique associado à nossa casa.

 

Adicione o IOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM