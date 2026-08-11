Maus cheiros em casa? 6 truques simples para deixar a cozinha limpa e a cheirar bem

Há casas que cheiram bem assim que abrimos a porta. E depois há aquelas em que, apesar de estarem limpas, existe sempre aquele "cheirinho estranho" difícil de identificar.

Nem sempre o problema está na falta de limpeza. Um ralo, um filtro da máquina da loiça, uma toalha que demora demasiado tempo a secar ou até um tapete podem ser suficientes para concentrar odores e espalhá-los pela casa.

É precisamente para estes pequenos problemas do dia a dia que a criadora de conteúdos Dica da Joana | Lifestyle & Home, que conta já com cerca de 13 mil seguidores nas redes sociais, reuniu algumas sugestões para manter a casa mais agradável.

Da cozinha à casa de banho, há dicas que podem ser facilmente incluídas na rotina de limpeza.

A cozinha cheira mal? O culpado pode estar no ralo

Um dos primeiros sítios a verificar quando aparece um cheiro desagradável na cozinha é o ralo do lava-loiça. Segundo a Dica da Joana, uma das soluções que partilha passa por colocar bicarbonato de sódio e vinagre, deixar atuar e, depois, passar água quente.

É uma sugestão particularmente dirigida aos casos em que os restos e resíduos acumulados no ralo começam a contribuir para os maus odores.

Dica extra: não esquecer que a melhor forma de evitar que o problema volte é manter o ralo e as zonas envolventes limpos e retirar regularmente resíduos de comida.

Nota: bicarbonato e vinagre reagem entre si, pelo que a mistura não deve ser encarada como um produto de limpeza "milagroso". Se optar por experimentar a sugestão, faça-o com cuidado e nunca misture vinagre com produtos de limpeza que contenham lixívia.

A máquina da loiça também pode ser uma fonte de maus cheiros

Se a máquina da loiça começa a cheirar mal, mesmo depois de um ciclo de lavagem, o filtro merece atenção. É precisamente esse o conselho deixado pela criadora: retirar e limpar o filtro, onde podem ficar presos restos de comida.

Uma limpeza regular ajuda a evitar a acumulação de resíduos que acabam por provocar odores desagradáveis. A Dica da Joana sugere ainda a utilização de ambientadores próprios para máquinas da loiça para ajudar a manter um cheiro mais agradável.

Toalhas com cheiro a humidade? O segredo pode estar na forma como secam

Há poucas coisas mais desagradáveis do que tirar uma toalha aparentemente limpa do armário e sentir aquele cheiro persistente a humidade. De acordo com a Dica da Joana, quando as toalhas estão húmidas devem ser estendidas abertas, em vez de ficarem amontoadas, para facilitar a secagem.

A criadora recomenda também lavá-las regularmente. A regra é simples: quanto mais depressa uma toalha conseguir secar completamente, menor a probabilidade de ficar com aquele odor a humidade que rapidamente se instala na casa de banho.

Tapetes e tecidos também "guardam" cheiros

Tapetes, carpetes e outros tecidos podem ser verdadeiros ímanes para odores. A recomendação partilhada pela criadora é aspirar os tapetes com frequência e arejar a casa sempre que possível, nem que seja durante apenas 10 minutos.

Abrir as janelas diariamente, quando as condições exteriores o permitem, é uma das formas mais simples de renovar o ar dentro de casa.

E não são apenas os tapetes: sofás, cortinas, mantas e outros tecidos também podem acumular odores ao longo do tempo.

O caixote do lixo continua a cheirar mal? Há um passo que pode estar a faltar

Trocar o saco do lixo nem sempre resolve o problema. Se o próprio balde já ficou com cheiro, a sugestão da Dica da Joana é lavá-lo regularmente e passar toalhitas desinfetantes sempre que se troca o saco.

A criadora acrescenta ainda uma ideia para perfumar o interior: colocar um pouco de algodão com óleo essencial no fundo do balde, antes de colocar o saco novo. É um daqueles pormenores que facilmente passam despercebidos, mas que podem fazer diferença quando o caixote começa a acumular odores.

Importante: o algodão com óleo essencial não deve substituir a lavagem e higienização do balde. E deve ser mantido longe de fontes de calor e fora do alcance de crianças e animais.

Por fim: há uma solução para a casa cheirar sempre bem: perfumar

Depois de eliminar as fontes dos maus cheiros, chega a parte mais agradável: dar à casa um aroma de que realmente gostamos. Entre as sugestões da Dica da Joana estão os sticks perfumadores e as velas aromáticas, espalhados por diferentes zonas da casa.

Os difusores de varetas podem ser uma opção prática para manter um aroma constante, enquanto as velas permitem criar um ambiente mais acolhedor.

Mas há uma regra importante: perfumar não é o mesmo que eliminar o mau cheiro. Se existe um odor persistente, o ideal é primeiro perceber de onde vem e resolver a origem. Só depois faz sentido acrescentar fragrância ao espaço.

O truque mais importante? Descobrir de onde vem o cheiro

Uma casa cheirosa não depende apenas de ter velas, difusores ou ambientadores espalhados pelas divisões. Muitas vezes, o segredo está em pequenos gestos: limpar o ralo, lavar o filtro da máquina da loiça, deixar as toalhas secarem completamente, aspirar os tapetes, arejar os espaços e não esquecer o caixote do lixo.

São tarefas simples, mas que, quando entram na rotina, podem ajudar a evitar que os maus cheiros se instalem. E, só depois de a casa estar realmente limpa e arejada, vale a pena escolher aquele aroma que queremos que fique associado à nossa casa.