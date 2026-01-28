Facebook Instagram
Esqueça os produtos químicos: é assim que deve lavar o chão de madeira

Tem chão de madeira em casa? É assim que o deve limpar sem riscar
"Só usava Ajax ou Sonasol até ter descoberto este lava-chão": há mais um fenómeno da Mercadona

Manter o chão de madeira limpo e brilhante não precisa de recorrer a produtos químicos agressivos. Com alguns cuidados simples e métodos naturais, é possível conservar a beleza e prolongar a durabilidade do piso.

De acordo com o site Real Simple, antes de começar, é essencial perceber que tipo de acabamento o chão tem. Se a madeira estiver selada, pode limpar com soluções à base de água ou até com um vaporizador. Mas se a água for rapidamente absorvida, o piso não está selado e deve-se usar pouca água, secando de imediato.

A limpeza diária deve começar por remover o pó e a sujidade com um esfregão seco de microfibra ou um aspirador adequado para pisos de madeira. Esta ação simples evita riscos e acumulação de sujidade. Para uma limpeza mais profunda, pode-se usar uma solução natural de água com vinagre, aplicando apenas com um esfregão húmido, nunca encharcando o piso. É importante limpar sempre no sentido do veio da madeira e deixar o piso secar antes de voltar a caminhar sobre ele.

As fendas entre tábuas podem acumular sujidade. Para as limpar, use uma solução de água morna com vinagre, uma escova de dentes de cerdas macias e um pano de microfibra, garantindo que a sujidade é removida sem danificar a madeira.

Para manchas mais difíceis, como tinta, soluções à base de detergente, álcool com sumo de limão ou até calor de secador podem ajudar a removê-las, sempre com cuidado para não riscar a superfície.

