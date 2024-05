Profissionais das limpezas avisam: estas tarefas são um desperdício de tempo

Limpar a casa é uma daquelas atividades a que é impossível escapar. Chão para aspirar, pratos para lavar, pó para retirar das superfícies… parece que há sempre algo que tem de ser feito. Se sente que está constantemente de pano e que há sempre mais alguma coisa para fazer, temos boas notícias. Nem tudo tem de ser limpo com regularidade.

Há partes da casa que pode ignorar na hora de organizar as limpezas, garantem os profissionais de limpeza. Isto porque, explica o site Homes & Gardens, não vai fazer grande diferença nem para o aspeto da casa nem para a sua saúde.

São oito as tarefas domésticas que os profissionais de limpeza acreditam que são uma perda de tempo e que pode começar a eliminar das lides diárias e semanais. Assim poupa energia e tempo e o impacto na sua casa é quase nulo.

Tarefas de limpeza que são um desperdício de tempo

1. Tirar o pó a todas as superfícies sempre

Limpar o pó é uma tarefa muito importante, especialmente para quem sofre de alergias. No entanto, há alguns pontos que não vale a pena limpar todas as semanas, tais como os armários da cozinha ou as prateleiras que raramente são usadas.

Foque-se em superfícies tais como maçanetas de portas, interruptores ou bancada da cozinha.

2. Aspirar sofás e cadeiras

Tal como limpar o pó, aspirar os sofás e as cadeiras é uma tarefa que pode ser feita apenas uma vez por mês.

Aspirar o colchão também é uma tarefa que está na moda, mas os especialistas garantem que basta fazê-lo uma a duas vezes por ano.

3. Limpar as janelas

As janelas podem muito facilmente ser limpas uma vez por estação. Só se viver numa zona com muito tráfego ou se tiver ocorrido uma tempestade de pó ou areia é que poderá ter necessidade de limpar com mais regularidade. Fora isso, os especialistas recomendam que se dê prioridade à limpeza das superfícies no interior da casa.

4. Limpar rodapés

Os rodapés raramente acumulam muita sujidade no dia a dia. A não ser que note que estão visivelmente sujos, passar um pano de mês a mês ou até de dois em dois meses será suficiente.

Um truque simples para limpar facilmente os rodapés é utilizar o aspirador para aspirar rapidamente grande parte do pó e lixo que possa estar lá acumulado.

5. Aspirar todas as salas regularmente

Aspirar a casa é importante, claro, mas há áreas que precisam de mais atenção do que outras. A sala de estar e os corredores vão necessitar de ser aspirados com mais frequência. Quartos já não terão a mesma necessidade.

Neste caso, não há uma regra para limpar. Analise as necessidades da sua casa e planeie a utilização do aspirador conforme lhe pareça necessário.

6. Lavar paredes

No dia a dia, lavar paredes está longe de ser uma tarefa doméstica essencial. Lavagens a mais até podem danificar a tinta. Opte por limpar apenas se vir alguma mancha ou se estiver a planear pintar as paredes.

7. Limpar candeeiros e focos de luz

É verdade que os candeeiros acabam por acumular muito pó, mas a verdade é que não é por isso que os temos de limpar todas as semanas. Se a sujidade não for visível nem estiver a afetar a luz, basta passar o pano a cada estação do ano.

8. Limpar atrás de grandes eletrodomésticos

Limpar atrás de grandes eletrodomésticos e debaixo de móveis pesados é das tarefas domésticas mais difíceis. Por isso, não tem de o fazer nem semanalmente nem mensalmente. Os especialistas salientam que não só é desnecessário, como acaba por danificar o chão e o próprio objeto se for feito com frequência.

Opte por fazer estas limpezas a cada estação ou até duas vezes por ano.