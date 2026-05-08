Caixilhos das janelas limpos em minutos: só precisa de duas coisas que tem na cozinha

Este exercício que muitos fazer a partir dos 50 anos não é suficiente, explica especialista

A acumulação de sujidade nos caixilhos das janelas de correr é um problema comum em muitas casas, sobretudo em espaços mais antigos ou pouco ventilados. Pó, restos de folhas e cotão acabam por formar uma camada cinzenta difícil de remover com apenas com um pano ou com produtos de limpeza convencionais.

Um método simples que combina bicarbonato de sódio, película aderente e água oxigenada é recomendada por especialistas por ser uma solução prática para este tipo de limpeza, especialmente em zonas onde a sujidade se acumula com mais facilidade.

De acordo com o site Noticias Trabajo, a técnica consiste em aplicar bicarbonato seco no caixilho da janela, seguido de uma ligeira pulverização de água oxigenada. Depois, a zona é coberta com película aderente, criando um efeito de “compressa” que ajuda a manter a humidade e a soltar os resíduos acumulados. Após algumas horas, a maior parte da sujidade é removida ao retirar a película, sendo apenas necessário finalizar com um pano húmido.

O bicarbonato ajuda a desagregar a sujidade, enquanto a película mantém a mistura ativa durante mais tempo, facilitando a limpeza sem necessidade de esforço intenso.

Ainda assim, esta solução não é adequada para todos os casos. Em janelas recentes, com alumínio ainda protegido, ou em situações de sujidade muito antiga e compactada, os resultados podem ser limitados. Também não é aconselhável em borrachas danificadas, já que a humidade pode agravar o desgaste.