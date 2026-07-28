Esqueça os herbicidas. Este é o "ingrediente" que elimina as ervas daninhas em minutos e todos têm em casa

As ervas daninhas são um dos problemas mais comuns em jardins, quintais e passeios. Crescem rapidamente, voltam com facilidade e, muitas vezes, obrigam ao uso de herbicidas para as controlar. Mas, segundo a influenciadora norte-americana Carolina McCauley, há uma alternativa muito mais simples, e que quase toda a gente tem à mão.

Conhecida pelas suas dicas de limpeza, organização e decoração da casa, Carolina McCauley ocupa o quarto lugar na lista da Forbes dedicada aos criadores de conteúdo sobre o lar. Nas redes sociais, onde reúne milhões de seguidores, partilhou recentemente um método que dispensa produtos químicos e utiliza apenas água a ferver.

"Eliminar ervas daninhas não precisa significar o uso de produtos químicos agressivos. Este truque simples com água a ferver é uma maneira fácil de combater as ervas daninhas com algo que ja tem em casa", explica a influenciadora.

Como funciona o método?

A técnica é bastante simples: basta ferver água e deitá-la diretamente sobre as ervas daninhas, procurando atingir toda a planta, especialmente a base e as folhas.

A elevada temperatura destrói as células da planta, fazendo com que murche e morra em pouco tempo. O método é particularmente eficaz em ervas que crescem entre as juntas de pavimentos, em passeios, pátios ou entradas de garagem, onde não existem outras plantas por perto.

Há alguns cuidados a ter

Apesar de ser uma solução natural, a água a ferver não distingue ervas daninhas de plantas ornamentais. Por isso, deve ser aplicada apenas nas plantas que pretende eliminar, evitando o contacto com relvados, flores ou arbustos.

Também é aconselhável utilizar este método com cuidado para evitar queimaduras e nunca despejar água a ferver em zonas onde circulem crianças ou animais de estimação.

É uma solução definitiva?

Nem sempre. Embora a água fervente seja eficaz para eliminar muitas ervas daninhas, sobretudo as mais jovens, algumas espécies com raízes profundas podem voltar a crescer, sendo necessário repetir o processo.

Ainda assim, para quem procura reduzir o recurso a herbicidas químicos e prefere soluções mais simples para a manutenção dos espaços exteriores, esta pode ser uma alternativa prática, económica e amiga do ambiente.

No entanto, especialistas em jardinagem recordam que a prevenção continua a ser uma das melhores estratégias. Remover as ervas ainda pequenas, cobrir a terra com mulch ou casca de pinheiro e manter os espaços limpos ajuda a reduzir significativamente o seu reaparecimento.

