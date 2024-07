Esfregona, chinelos ou toalhas: saiba com que frequência deve substituir estes objetos de casa

Praticamente todos os objetos que temos em casa devem ser substituídos uma ou outra vez. A frequência vai, claro, depender do tipo de produto, mas acaba por ser surpreendente o baixo número de vezes com que as pessoas trocam determinadas coisas que têm em casa.

Por exemplo, quem é que não tem uma esponja antiga no lava-loiça, que deveria te ido para o lixo há alguns meses e continua a ser usada? E a cortina do duche, há quanto tempo tem a mesma na sua casa de banho?

Descubra na galeria, feita pela Stars Insider, com que frequência deve substituir alguns dos objetos mais comuns de se ter em casa. Alguns vão surpreender.