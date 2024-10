Estores brancos por dentro e por fora: é assim que deve limpá-los

Quem limpa a casa, sabe a quantidade de tarefas que se têm de fazer. Algumas, como limpar a bancada da cozinha ou a loiça da casa de banho, têm de ser executadas pelo menos uma vez por semana, mas há outras que podem ter intervalos maiores. Depois há aquelas que nós sabemos que deveríamos fazer, mas que vamos sempre adiando. Neste último grupo encontram-se os estores e persianas.

Sejamos honestos: quando foi a última vez que limpou os estores e as persianas da sua casa? À partida, poderá não parecer a parte mais importante da casa, mas sem uma manutenção frequente podem prejudicar a estética da fachada e até acumular bolor e bactérias que podem ser prejudiciais para a saúde.

As persianas e estores devem ser limpos de dois em dois meses ou até de três em três meses. A tarefa poderá não ser a mais simples, refere o site El Diário, que explica qual é a melhor maneira de limpar esta zona da casa por dentro e por fora em alguns minutos.

Como deixar as persianas brancas em minutos

Para poder fazer uma limpeza profunda nas persianas e estores vai precisar de aspirador, pano de microfibra, sabão suave ou detergente de loiça, escova de cerdas macias ou uma escova de dentes antiga e uma vassoura de cabo longo.

Para limpar as persianas não precisa de, obrigatoriamente, fazê-lo pela parte de fora da habitação. Pode fazê-lo do lado de dentro. Para isso, o primeiro passo é abrir a caixa que esta por cima da janela, onde fica o rolo do estore. Faça-o com cuidado já que poderá ser necessário tirar parafusos.

Baixe a persiana até chegar às lâminas que quer limpar e comece por usar o aspirador para retirar os resíduos maiores. Se não for possível chegar com o aspirador, use uma escova.

Depois é necessário limpar as lâminas com um pano. Junte água morna e sabão e molhe um pano nessa mistura. Esfregue depois as ripas, fazendo-o de cima para baixo para que não caiam resíduos nas partes já limpas. Se preferir, pode usar uma escoava de dentes velha em vez do pano.

O último passo é retirar os resíduos de sabão com um pano apenas com água, algo essencial para que as persianas tenham durabilidade.

Faça o processo de forma a limpar toda a persiana e depois deixe-a fechada para que possa secar. Também pode passar um pano seco para acelerar este processo.

Não se esqueça de fechar a gaveta da persiana quando tiver terminado.