Limpe a gordura dos filtros do exaustor em apenas 5 minutos com este método (não precisa de esfregar)

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Manter o exaustor limpo é essencial para o bom funcionamento do equipamento e para garantir um ambiente mais saudável na cozinha. A gordura acumulada nos filtros pode até aumentar o risco de incêndio, o que torna esta limpeza ainda mais importante.

No entanto, segundo o jornal espanhol El Confidencial, existe um método simples, rápido e eficaz que promete eliminar a gordura em apenas cinco minutos e sem necessidade de esfregar.

Método passo a passo

Forrar o lava-loiça com papel de alumínio, com o lado brilhante virado para cima

Encher o lava-loiça com água morna

Adicionar uma chávena de cristais de soda

Mergulhar os filtros do exaustor na solução

Deixar atuar durante cerca de 5 minutos

Durante este processo, ocorre uma reação química entre os cristais de soda e o alumínio, que dissolve a gordura e a faz aderir ao papel. Quando os filtros são retirados da solução, a gordura desaparece sem necessidade de esfregar.

De acordo com o mesmo artigo, os cristais de soda são conhecidos pelas suas propriedades desengordurantes e são amplamente utilizados na limpeza doméstica. Além de remover gordura, podem ser usados para desentupir canos, eliminar manchas ou limpar outros eletrodomésticos, como máquinas de lavar roupa. Além disso, são biodegradáveis e seguros para o meio ambiente, o que os torna uma alternativa sustentável aos produtos químicos mais agressivos.