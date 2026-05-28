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Filtro do exaustor
Filtro do exaustor

Limpe a gordura dos filtros do exaustor em apenas 5 minutos com este método (não precisa de esfregar)
IOL
Hoje às 11:43
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Encontra na drogaria ou nas lojas de bricolage um produto natural e barato que resolve o problema num instante. Mas tem truque

Manter o exaustor limpo é essencial para o bom funcionamento do equipamento e para garantir um ambiente mais saudável na cozinha. A gordura acumulada nos filtros pode até aumentar o risco de incêndio, o que torna esta limpeza ainda mais importante.

No entanto, segundo o jornal espanhol El Confidencial, existe um método simples, rápido e eficaz que promete eliminar a gordura em apenas cinco minutos e sem necessidade de esfregar.

Método passo a passo

  • Forrar o lava-loiça com papel de alumínio, com o lado brilhante virado para cima
  • Encher o lava-loiça com água morna
  • Adicionar uma chávena de cristais de soda
  • Mergulhar os filtros do exaustor na solução
  • Deixar atuar durante cerca de 5 minutos

Durante este processo, ocorre uma reação química entre os cristais de soda e o alumínio, que dissolve a gordura e a faz aderir ao papel. Quando os filtros são retirados da solução, a gordura desaparece sem necessidade de esfregar.

De acordo com o mesmo artigo, os cristais de soda são conhecidos pelas suas propriedades desengordurantes e são amplamente utilizados na limpeza doméstica. Além de remover gordura, podem ser usados para desentupir canos, eliminar manchas ou limpar outros eletrodomésticos, como máquinas de lavar roupa. Além disso, são biodegradáveis e seguros para o meio ambiente, o que os torna uma alternativa sustentável aos produtos químicos mais agressivos.

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