O melhor método para remover manchas de ferrugem do lavatório e banheira

Ter a casa limpa nem sempre é suficiente para que pareça realmente limpa. Quando se fala na casa de banho, as manchas de ferrugem que por vezes surgem dão um aspeto feio à divisão, fazendo parecer que as limpezas não estão em dia.

As manchas de ferrugem aparecem no lavatório, duche e banheira por causa dos ralos e torneiras de má qualidade ou até objetos como lâminas de barbear que vão estragando. E o problema é que quando não são tratadas com celeridade, vai ficando cada vez mais difícil eliminá-las. então qual é a melhor forma de as fazer desaparecer?

Os produtos de limpeza podem ser uma boa opção. No entanto, como têm químicos fortes, há sempre a hipótese de danificarem as superfícies. De acordo com o House Digest, há um método natural que é igualmente eficaz a eliminar estas manchas. Basta ir à cozinha e apanhar sal e limão.

O que acontece é que substâncias ácidas – como é o caso do limão – ajudam a dissolver o óxido de ferro, a substância responsável pela ferrugem, e o sal, por ser abrasivo, levanta as manchas.

Como utilizar limão e sal para eliminar manchas de ferrugem

Este método é aprovado por muitos especialistas em limpeza. Para ser eficaz, deve juntar-se sal e limão numa taça até formar uma pasta grossa.

Para que esta mistura seja realmente eficaz, deve ficar sobre a mancha algum tempo. Então, a recomendação é que coloque a pasta na zona afetada e deixe atuar por, no mínimo, 15 minutos. Em caso de manchas mais antigas ou maiores, pode deixar por várias horas ou até durante a noite. Mas atenção, de acordo com o site House Digest, se deixar muito tempo pode danificar a porcelana, especialmente se for nova.

Passado o tempo desejado, esfregue a pasta com uma esponja ou escova. Não faça muita força para evitar riscar. Passe água para remover o produto e os restos de ferrugem que ficaram.

Como prevenir o surgimento de manchas de ferrugem

Para não ter de se preocupar em esfregar manchas de ferrugem da porcelana, o ideal é ter alguns cuidados para que elas nem surjam.

Como é a humidade na casa de banho que faz com que surjam as malfadadas manchas, evite que objetos de metal que possam enferrujar fiquem em contacto com a porcelana. Isso quer dizer, nada de deixar latas ou lâminas de depilação em contacto com lavatórios ou duches.

Outra dica é limpar bem o lavatório depois de o usar de forma a que não fique com acumulação de água.