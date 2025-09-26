Finalmente alguém nos explica como limpar o forno em menos de 5 minutos

Como limpar o ferro de engomar? Faça isto antes de concluir que o seu já não funciona bem

Depois de cozinhar, olhar para o forno pode ser desmotivador. As marcas de gordura, os salpicos de óleo e o cheiro que fica no ar fazem com que seja tentador fechar a porta e adiar a limpeza. Mas esse hábito é dos mais prejudiciais: quanto mais tempo se espera, mais difícil se torna remover a sujidade. A solução está numa rotina rápida que impede a acumulação de resíduos.

Segundo o site Home Beautiful, a especialista em limpeza Shannon Lush garante que é possível deixar o forno impecável em apenas 5 minutos, sem recurso a produtos agressivos.

O que vai precisar:

Bicarbonato de sódio

Vinagre branco

Meias

Como limpar em 5 minutos:

Comece por verificar se o forno está frio. Retire grelhas e prateleiras, polvilhe o interior com bicarbonato de sódio e borrife de imediato vinagre branco. A reação efervescente ajuda a soltar a gordura. Em seguida, esfregue com um par de meias enroladas. Para terminar, passe uma esponja húmida para remover os resíduos.

Se a parte superior for difícil de alcançar, coloque um espelho no fundo do forno para facilitar a tarefa. Shannon Lush recomenda ainda o uso de meias em vez de panos de microfibra: funcionam de forma semelhante e representam uma opção bem mais económica.

Com este cuidado diário, o forno mantém-se limpo, sem odores e em bom estado por muito mais tempo.

Quando o forno já está demasiado sujo

Se a limpeza foi adiada e a sujidade já se incrustou, será necessário um método mais profundo. Também aqui pode evitar químicos agressivos, seguindo alguns passos simples.

O que vai precisar

Bicarbonato de sódio

Vinagre branco

Água

Esponja ou escova não abrasiva

Luvas de borracha

Detergente para loiça ou pastilha de loiça (opcional)

Pano de microfibra

Como fazer

Coloque as luvas e misture bicarbonato de sódio com água em partes iguais até formar uma pasta. Aplique-a no interior do forno (exceto na porta, lâmpada e elemento de aquecimento) e deixe atuar durante a noite.

Enquanto isso, mergulhe as grelhas em água quente com detergente durante duas horas. Esfregue, enxague e deixe secar. Se necessário, dissolva uma pastilha de loiça na água quente e volte a deixar de molho antes de repetir o processo.

No dia seguinte, esfregue o forno com uma esponja ou escova não abrasiva. Se ainda houver gordura, pulverize vinagre branco e deixe agir alguns minutos antes de passar com um pano húmido.

Para o vidro, faça uma pasta de bicarbonato e água, aplique durante 30 minutos, limpe com pano húmido, borrife vinagre e finalize passando novamente o pano.

No exterior, use apenas um pano húmido com detergente. Coloque as grelhas de volta e o forno ficará novamente limpo e brilhante.

O Home Beautiful acrescenta ainda que, para grelhas muito sujas, podem ser usados produtos de limpeza mais fortes. Contudo, é importante ler atentamente as instruções de segurança, pois os químicos podem irritar a pele e as vias respiratórias. Além disso, nunca devem ser aplicados em superfícies de alumínio, ferro fundido ou cobre.