Finalmente alguém nos explica como limpar o forno em menos de 5 minutos

Depois de cozinhar, olhar para o forno pode ser desmotivador. As marcas de gordura, os salpicos de óleo e o cheiro que fica no ar fazem com que seja tentador fechar a porta e adiar a limpeza. Mas esse hábito é dos mais prejudiciais: quanto mais tempo se espera, mais difícil se torna remover a sujidade. A solução está numa rotina rápida que impede a acumulação de resíduos.
Segundo o site Home Beautiful, a especialista em limpeza Shannon Lush garante que é possível deixar o forno impecável em apenas 5 minutos, sem recurso a produtos agressivos.
O que vai precisar:
- Bicarbonato de sódio
- Vinagre branco
- Meias
Como limpar em 5 minutos:
Comece por verificar se o forno está frio. Retire grelhas e prateleiras, polvilhe o interior com bicarbonato de sódio e borrife de imediato vinagre branco. A reação efervescente ajuda a soltar a gordura. Em seguida, esfregue com um par de meias enroladas. Para terminar, passe uma esponja húmida para remover os resíduos.
Se a parte superior for difícil de alcançar, coloque um espelho no fundo do forno para facilitar a tarefa. Shannon Lush recomenda ainda o uso de meias em vez de panos de microfibra: funcionam de forma semelhante e representam uma opção bem mais económica.
Com este cuidado diário, o forno mantém-se limpo, sem odores e em bom estado por muito mais tempo.
Quando o forno já está demasiado sujo
Se a limpeza foi adiada e a sujidade já se incrustou, será necessário um método mais profundo. Também aqui pode evitar químicos agressivos, seguindo alguns passos simples.
O que vai precisar
- Bicarbonato de sódio
- Vinagre branco
- Água
- Esponja ou escova não abrasiva
- Luvas de borracha
- Detergente para loiça ou pastilha de loiça (opcional)
- Pano de microfibra
Como fazer
Coloque as luvas e misture bicarbonato de sódio com água em partes iguais até formar uma pasta. Aplique-a no interior do forno (exceto na porta, lâmpada e elemento de aquecimento) e deixe atuar durante a noite.
Enquanto isso, mergulhe as grelhas em água quente com detergente durante duas horas. Esfregue, enxague e deixe secar. Se necessário, dissolva uma pastilha de loiça na água quente e volte a deixar de molho antes de repetir o processo.
No dia seguinte, esfregue o forno com uma esponja ou escova não abrasiva. Se ainda houver gordura, pulverize vinagre branco e deixe agir alguns minutos antes de passar com um pano húmido.
Para o vidro, faça uma pasta de bicarbonato e água, aplique durante 30 minutos, limpe com pano húmido, borrife vinagre e finalize passando novamente o pano.
No exterior, use apenas um pano húmido com detergente. Coloque as grelhas de volta e o forno ficará novamente limpo e brilhante.
O Home Beautiful acrescenta ainda que, para grelhas muito sujas, podem ser usados produtos de limpeza mais fortes. Contudo, é importante ler atentamente as instruções de segurança, pois os químicos podem irritar a pele e as vias respiratórias. Além disso, nunca devem ser aplicados em superfícies de alumínio, ferro fundido ou cobre.