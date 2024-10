Bobinas: a zona imunda do frigorífico que se está a esquecer de limpar

Acabe com os maus odores no frigorífico com a 'mamã zangada'

O frigorífico é dos eletrodomésticos mais importantes numa cozinha, já que permite manter os alimentos em bom estado por mais tempo. Toda a gente sabe a importância de o manter limpo, retirando as coisas que se vão estragando para evitar cheiros e que haja propagação de bactérias.

Ainda que ache que o seu frigorífico está limpo, arriscamos dizer que não está mesmo sem olhar para ele. Pode até ter passado um pano no seu interior e exterior, ou ter tirado as gavetas e prateleiras para lavar na pia. Mas há uma zona do aparelho que é esquecida pela maioria das pessoas e que vai acumulando resíduos. Trata-se das bobinas.

O site HomeServe explica que a limpeza das bobinas é essencial para garantir o bom funcionamento do frigorífico. Esta área do aparelho, que costuma estar escondida na parte de trás ou em baixo, deve ser limpa pelo menos uma vez de seis em seis meses. Para quem tem animais de estimação ou vive numa casa que acumula muito pó, a manutenção pode ter de ser feita com mais frequência.

Mas porquê limpar as bobinas? Ao longo do tempo, resíduos e pó vão acumulando o que pode interferir com o correto funcionamento deste mecanismo. Quando as bobinas ficam muito sujas, podem diminuir a eficiência energética do frigorífico, fazendo com que o aparelho trabalhe mais para manter a temperatura.

Como limpar as bobinas do frigorífico

O site HomeServe ensina a melhor forma de limpar as bobinas, salientando que só são necessárias três ferramentas: um aspirador com uma ponta fina, uma máscara para o pó e um pequeno pincel ou até escova de dentes. Pode também usar uma garrafa de ar comprimido.

1. O primeiro passo para se conseguir limpar as bobinas é encontrá-las. em frigoríficos mais recentes, as bobinas podem estar na parte de baixo. Já em modelos mais antigos, muitas vezes estão instaladas na parte de trás do aparelho. Dependendo da sua localização, poderá ter de movimentar o eletrodoméstico para ter melhor acesso.

2. Desligue o aparelho da tomada.

3. Se as bobinas estiverem tapadas por um painel, o primeiro passo será retirá-lo – se tiver dificuldades, consulte o manual. Depois, é começar a aspirar com atenção.

4. Se houver zonas em que parece impossível tirar o pó com o aspirador, então o melhor é pegar numa escova de dentes velha ou num pincel para soltar os resíduos.

5. Dependendo do design das bobinas, poderá não conseguir chegar a todo o lado com o pincel ou com o aspirador. Por isso é que poderá precisar do ar comprimido, mas atenção que poderá fazer levantar toda a sujidade.

6. Com tudo limpo, volte a montar tudo, limpe a área do frigorífico e volte-o a colar no seu sítio.

As bobinas não são das únicas zonas esquecidas num frigorífico. O sistema de escoamento muitas vezes também fica com resíduos e pode provocar maus odores. Por isso, é essencial ir limpando-o. Neste artigo, explicamos como o fazer com recurso a um kit de limpeza.

Veja no vídeo abaixo como limpar as bobinas do seu frigorifico.