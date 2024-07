3 hábitos simples para manter a casa de banho sempre limpa

Manter a casa de banho limpa e fresca pode parecer desafiante, mas com alguns hábitos simples incorporados na sua rotina diária, é possível ter este espaço da casa sempre com bom aspeto.

Joana Gonçalves, especialista em limpeza e organização, partilhou na sua conta de Instagram @joana.at.home três práticas a adotar diariamente que fazem uma enorme diferença ao prevenir a acumulação de sujidade, maus odores e ao reduzir o tempo dedicado a limpezas profundas.

Estes três hábitos simples podem ser incorporados facilmente na sua rotina diária, sem exigir um grande investimento de tempo ou esforço. Ao adotá-los, não só irá manter a casa de banho limpa e agradável para utilização diária, como também irá prolongar a vida útil dos materiais e reduzir a necessidade de limpezas mais demoradas e intensivas no futuro. Além disso, criam um ambiente mais saudável para toda a família desfrutar, com a sensação de limpeza e frescura.

1. Utilizar o rodo após cada duche

Um dos hábitos mais eficazes é utilizar um rodo após cada duche. Este simples gesto evita a acumulação de calcário e manchas de água nos azulejos e no vidro do duche. Segundo Joana Gonçalves Tavares, autora do livro "Limpar, Organizar, Viver", esta prática é essencial para manter as superfícies do duche limpas e brilhantes.

2. Limpar à medida que se suja

Mantenha um pano de limpeza à mão, pendurado num cabide atrás da porta ou num suporte próprio. Este pano pode ser usado para limpar pequenas sujidades à medida que surgem. A especialista em limpeza e organização enfatiza a importância deste hábito para evitar a acumulação de sujidade e manchas no lavatório e no espelho da casa de banho.

3. Arejar diariamente

A ventilação diária é crucial para evitar maus odores e a formação de bolor. Segundo Joana Gonçalves Tavares, é recomendável abrir uma janela ou ligar o exaustor após o duche para que a humidade se dissipe mais rapidamente. Este hábito simples não só contribui para a limpeza do ambiente como também promove um ar mais fresco e saudável na casa de banho.

Veja o vídeo de Joana Gonçalves Tavares: