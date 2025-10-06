Estes produtos de limpeza nunca devem ser misturados, alertam especialistas

Manter a casa limpa é essencial para garantir um ambiente saudável e livre de bactérias. No entanto, o que muitos desconhecem é que misturar certos produtos de limpeza pode ser extremamente perigoso, provocando reações químicas que colocam em risco a saúde.

Em declarações ao site Portafolio, especialistas explicam que combinações aparentemente inofensivas podem gerar gases tóxicos, irritações graves e até desmaios. Por isso, é fundamental saber quais produtos nunca devem ser misturados e porquê.

Misturar lixívia (cloro) com amoníaco é um dos erros mais perigosos. Esta junção liberta vapores tóxicos conhecidos como cloraminas, que irritam os olhos, o nariz e os pulmões. Em casos mais graves, a inalação destes gases pode causar dificuldades respiratórias e colocar a vida em perigo.

Outro erro comum é misturar lixívia com vinagre ou limpa-sanitas. Quando o cloro entra em contacto com um ácido, liberta-se gás de cloro, altamente tóxico e capaz de causar problemas respiratórios graves, queimaduras na pele e danos oculares. O perigo aumenta em espaços pequenos ou com pouca ventilação, como casas de banho.

Misturar álcool isopropílico (usado em muitos desinfetantes) com lixívia também é uma péssima ideia. Esta combinação produz clorofórmio e ácido clorídrico, substâncias que podem causar tonturas, náuseas, irritações e danos no sistema nervoso. O clorofórmio, em grandes quantidades, pode provocar desmaios e consequências graves para a saúde.

Outro erro frequente é misturar produtos multiusos entre si. Estes produtos já contêm vários tipos de solventes e químicos, formulados para atuar sozinhos. Combiná-los pode originar reações imprevisíveis e perigosas.