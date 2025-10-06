Facebook Instagram
Dicas

Estes produtos de limpeza nunca devem ser misturados, alertam especialistas

Nunca misture estes produtos de limpeza. Especialistas aleram para o perigo de reações químicas
IOL
Hoje às 15:21
Cardiologista alerta para riscos de tomar café a seguir ao almoço

Manter a casa limpa é essencial para garantir um ambiente saudável e livre de bactérias. No entanto, o que muitos desconhecem é que misturar certos produtos de limpeza pode ser extremamente perigoso, provocando reações químicas que colocam em risco a saúde.

Em declarações ao site Portafolio, especialistas explicam que combinações aparentemente inofensivas podem gerar gases tóxicos, irritações graves e até desmaios. Por isso, é fundamental saber quais produtos nunca devem ser misturados e porquê.

Misturar lixívia (cloro) com amoníaco é um dos erros mais perigosos. Esta junção liberta vapores tóxicos conhecidos como cloraminas, que irritam os olhos, o nariz e os pulmões. Em casos mais graves, a inalação destes gases pode causar dificuldades respiratórias e colocar a vida em perigo.

Outro erro comum é misturar lixívia com vinagre ou limpa-sanitas. Quando o cloro entra em contacto com um ácido, liberta-se gás de cloro, altamente tóxico e capaz de causar problemas respiratórios graves, queimaduras na pele e danos oculares. O perigo aumenta em espaços pequenos ou com pouca ventilação, como casas de banho.

Misturar álcool isopropílico (usado em muitos desinfetantes) com lixívia também é uma péssima ideia. Esta combinação produz clorofórmio e ácido clorídrico, substâncias que podem causar tonturas, náuseas, irritações e danos no sistema nervoso. O clorofórmio, em grandes quantidades, pode provocar desmaios e consequências graves para a saúde.

Outro erro frequente é misturar produtos multiusos entre si. Estes produtos já contêm vários tipos de solventes e químicos, formulados para atuar sozinhos. Combiná-los pode originar reações imprevisíveis e perigosas.

RELACIONADOS
Cardiologista alerta para riscos de tomar café a seguir ao almoço
Hotéis de luxo substituem edredons por este tipo de lençol super confortável
OPINIÃO I A gala em que a Liliana se libertou…e o Sandro levou a mala
Este é o desporto mais completo que trabalha o corpo todo e ajuda a manter o peso, garante fisioterapeuta
“Acorda-se com mais energia”: especialista revela suplemento que ajuda a combater o cansaço e o stress em 1 mês
Portugal tem uma ruína medieval que foi palco de guerras e lendas. E oferece uma das vistas mais impressionantes do país
Mais Vistos
00:04:10
Secret Story
Pé atrás? «Terminou uma relação de 4 anos por uma pessoa que conhece há 3 semanas»: As palavras duras de Fábio sobre Liliana
tvi
00:03:46
Secret Story
Pedro Jorge e Marisa discutem de forma acesa. O marido deixa aviso: «Aqui vais-te dar mal»
tvi
00:07:09
Dois às 10
Em lágrimas, Bruno fala sobre a demência da mulher aos 45 anos: «Todos os dias a vida me rouba um bocado dela»
tvi
00:02:12
Secret Story
Imagéns noturnas inéditas! Fábio e Liliana quase se beijaram?
tvi
Destaques IOL
Lojas low cost
Preços 70% mais baixos: esta loja que foi a abertura do ano faz frente à Primor e à Normal
Limpeza
Estes produtos de limpeza nunca devem ser misturados, alertam especialistas
Cafe
Cardiologista alerta para riscos de tomar café a seguir ao almoço
Dicas
Hotéis de luxo substituem edredons por este tipo de lençol super confortável
Mais Lidas
Benfica
Dinheiro russo trama Rui Costa
cnn
Marisa Cruz
Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?
Miss portugal
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso
Digi
MEO, NOS e Vodafone voltam a mexer nos preços. Maior descida e maior subida: quatro euros
cnn
Dois às 10
Aprenda o truque para ter castanhas assadas iguais às da rua
tvi
Dois às 10
Depois dos 40, Cristina Ferreira cortou este alimento: «Na barriga nota-se logo»
tvi