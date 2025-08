Limpar caixilharias nunca foi tão fácil: veja como fazer em casa

Vidro do duche cheio de calcário? Especialista explica como deve limpar

As caixilharias das janelas, sobretudo nas de correr, muitas vezes são esquecidas durante a limpeza da casa. No entanto, por serem estreitas, acumulam pó, gordura e outras impurezas difíceis de remover e é essencial limpá-las corretamente.

Um video publicado na página do TikTok, @tipslimpiezahogar, tornou-se viral pelo truque super eficaz para limpar esta parte das janelas: usar uma escova de dentes velha, dobrada em forma de “L”. Para isso, aquece-se ligeiramente a cabeça da escova com uma chama até amolecer e dobra-se com cuidado. Esta forma permite chegar aos cantos mais difíceis.

Depois, basta mergulhar a escova em água com detergente da loiça e esfregar bem as zonas sujas. Se necessário, pode usar uma mistura de vinagre com bicarbonato de sódio para remover sujidade mais incrustada.

No final, deve secar o interior da caixilharia com papel de cozinha ou um pano seco. Para evitar acumulações difíceis, recomenda-se uma limpeza regular.