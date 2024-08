Desentupir o ralo do lava-loiça é mais simples do que imagina. Só precisa disto

A acumulação de gorduras e de alguns restos de comida podem fazer com que a água do lava-loiça demore a escoar. Com o tempo, aquilo que era um pequeno entupimento pode tomar proporções maiores, obrigando a chamar um profissional para resolver o problema. A solução é ir fazendo a limpeza dos canos com alguma frequência.

Já falámos aqui do truque do bicarbonato de sódio e vinagre para ajudar a limpar os canos, mas agora descobrimos outro igualmente prático e económico. E se tiver máquina de lavar loiça em casa, de certeza que tem tudo o que precisa em casa.

A dica foi partilhada no TikTok por Danielle da página @cleaningwithdanielled e além de ser muito prática, é muito simples de se seguir. Vai precisar de uma pastilha para máquina de lavar loiça e de água a ferver.

Quando vir que á água do lava-loiça está a começar a demorar a descer, pegue numa pastilha da máquina de loiça e coloque sobre o ralo. Depois despeje cerca de um litro de água fervida de forma a desfazer a pastilha. Deixe atuar alguns minutos e isto deverá resolver o problema.

A pastilha, juntamente com a água quente, vai ajudar a limpar as acumulações de gordura nos canos, permitindo que a água desça mais facilmente.

Veja o vídeo de Danielle para ver o truque.