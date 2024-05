Coloca o detergente da loiça diretamente na esponja? Especialista explica por que não o deve fazer

Arriscamo-nos a dizer que a grande maioria das pessoas que lavam a loiça à mão têm sempre mais ou menos o mesmo ritual: pegam na esponja, colocam um bocadinho de detergente, molham a esponja e começam a passar nos pratos, talheres, panelas e copos sujos. Achávamos que havia pouca ciência no ato de lavar loiça manualmente. Estávamos errados.

Julio Cesar Luchmann, neurocientista e doutorando em Naturopatia, usou a sua página de Instagram para explicar qual é a melhor forma de utilizar o detergente da loiça para conseguir bons resultados.

Parece que o truque para eliminar a gordura não está na quantidade de detergente utilizado, mas sim na forma como é usado. Julio Cesar explica que é a mistura de água e detergente que tornam a gordura “molhável” e lavável.

Para não ter dores de cabeça na hora de lavar a loiça, o neurocientista recomenda misturar quatro colheres de detergente para a loiça e uma colher de vinagre com cerca de 500 ml de água mora a quente. Depois é misturar até formar bolhas. A mistura fica pronta a usar e é só molhar a esponja e começar a passar na loiça com gordura. No final, é recomendado enxaguar a loiça com água quente, já que esta retira com mais facilidade o detergente.

O vinagre é também sugerido pelo criador de conteúdos por ajuda a soltar a gordura, potenciando assim as propriedades do detergente.

Veja no vídeo a explicação de Julio Cesar para o porquê de dever misturar água com detergente e vinagre.