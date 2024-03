Especialista avisa: 7 coisas que jamais deve lavar na máquina da loiça

A máquina de lavar loiça é uma ótima ajuda para manter a cozinha arrumada. E por mais que haja a tentação de colocar tudo dentro da máquina, há peças que devem mesmo ser lavadas à mão para não ficarem estragadas.

Andew Laughlin, especialista em máquinas de lavar loiça, partilhou num vídeo no TikTok Which? UK quais são as sete coisas que devem ser lavadas à mão e não na máquina. E algumas provavelmente vão surpreender.

Veja no vídeo abaixo (em inglês) quais são as coisas que devem ficar longe da máquina de lavar loiça ou, em alternativa, percorra a galeria.