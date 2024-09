Técnico explica porque é essencial usar esta função na máquina de lavar roupa

A máquina de lavar roupa é dos eletrodomésticos mais usados numa casa, especialmente por quem tem filhos ou animais de estimação. E não importa há quantos anos usa a sua máquina, ainda é possível cometer erros que podem estar a danificá-la.

Grande parte das pessoas, na hora de pôr a lavar a roupa, opta pelos programas diários, muitos deles com temperaturas que variam entre os 30 e os 40 graus. Estes programas são uma boa opção para roupa não muito suja e não gastam muita energia. Mas, a longo prazo, podem não ser bons para a máquina, explicou um técnico ao jornalista por trás de um artigo do site Xataka Home.

O que acontece é que ao usarmos temperaturas baixas com regularidade não damos oportunidade à máquina de fazer a autolimpeza adequada, acabando por acumular detergente, amaciador e outras sujidades no tambor.

Além disso, usar apenas temperaturas baixas não elimina germes e bactérias da roupa, o que também não poderá ser a melhor opção.

Qual é a maneira correta de usar a máquina de lavar roupa

Não é necessário lavar a roupa apenas em temperaturas elevadas, até porque isso poderá danificar as peças. No entanto, não abdique completamente dos programas mais quentes.

Quando tiver roupa mais suja e com manchas, procure programas com a água entre os 60 graus e os 90 graus. Estes programas são também uma excelente opção para lençóis e toalhas, assim como para roupa de pessoas que possam estar doentes ou debilitadas – já que eliminam ácaros, bactérias e outros organismos.

Outra coisa que deverá fazer é lavar o tambor. Normalmente, as máquinas têm um programa próprio de higienização e alguns modelos mais recentes até avisam quando é necessário usá-lo. No entanto, se começar a usar os programas de lavagem mais quente, muito provavelmente terá de limpar o tambor com menos frequência.

Se a preocupação é o impacto na conta da eletricidade, o site Xataka Home refere que não precisa de se preocupar, já que o impacto não é grande. A água apenas alcança as temperaturas mais altas numa parte do ciclo – na altura em que junta o detergente.