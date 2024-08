As meias brancas estão manchadas? Mostramos três formas de as deixar como novas

As inimagináveis utilidades do limão

As meias brancas são aquela peça de roupa que praticamente toda a gente tem no armário. Mas se quando se compra estão brancas, reluzentes, depressa começam a ficar cinzentas ou, pior, castanhas nas solas. Manter o aspeto limpo nesta peça de roupa parece impossível, sabemos, mas a boa notícia é que há truques para conseguir mantê-las como novas.

Infelizmente, lavar as meias está longe de ser o segredo para mantê-las brancas. Por isso, o site First for Women falou com vários especialistas em limpezas para perceber qual é a melhor maneira de manter a peça com bom aspeto.

O resultado foram três receitas caseiras para usar nas meias antes de as atirar para a máquina de lavar roupa. E quase todas usam produtos que muito provavelmente já tem em casa.

1. Água oxigenada e bicarbonato de sódio

já muito falámos sobre o quão milagroso pode ser o bicarbonato de sódio para a roupa. Se o juntarmos à água oxigenada, consegue-se uma mistura poderosa contra as manchas.

Misture estes dois ingredientes em partes iguais até que se forme uma pasta e coloque-a nas áreas manchadas das meias. Deixe atuar por pelo menos 30 minutos e depois coloque na máquina de lavar roupa para lavar normalmente.

2. Sumo de limão

Este remédio caseiro chega diretamente da dispensa da cozinha. Coloque duas a três rodelas de limão e água a ferver num recipiente e deixe as meias de molho nesta misture durante a noite. Depois é só lavar normalmente.

Se as meias não ficarem completamente brancas, pode repetir o processo.

3. Bicarbonato de sódio e vinagre

O bicarbonato de sódio e o vinagre são também uma dupla de força em casa e ajudam a acabar com as manchas das suas meias.

Misture uma chávena de bicarbonato de sódio com uma chávena de vinagre branco e coloque num recipiente com água quente. Deixe as meias de molho por umas horas ou até durante a noite e depois lave-as normalmente.

Como o bicarbonato de sódio é ligeiramente abrasivo ajuda a levantar a sujidade das fibras. O vinagre aqui funciona como um desinfetante e elimina maus odores.

O que não fazer na hora de lavar

Agora que já sabe o que fazer para deixar as meias brancas, é importante também ter noção do que se deve evitar, salienta o site First for Women.

Primeiro, lave sempre as suas meias do lado certo, ou seja, não as ponha na máquina viradas do avesso. Depois, é também importante usar água quente nos ciclos de lavagem, já que é mais fácil levantar a sujidade das fibras.

A última dica é já bastante conhecida e não se aplica apenas a meias, mas a toda a roupa branca. Para conseguir melhores resultados, não misture os brancos com cores para evitar manchar.