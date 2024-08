Odeia limpar e a sua casa desorganiza-se facilmente? Método dos 15 minutos ganha força nas redes sociais

O sentimento de incapacidade para lidar com as tarefas domésticas, numa época particularmente desafiante em que a maioria das pessoas tem de conjugar vidas profissionais intensas, vida social e família, é muito comum. Parece que o tempo não chega, não sabe por onde começar, não tem rotina de limpeza fixa, vai acumulando coisas aqui e ali… e, em menos de nada, a casa parece caótica e essa desorganização carrega consigo sentimentos de frustração, stress e desorientação, fazendo com que não tenha aquele sentimento de conforto e paz quando chega ao lar.

Se a ideia de fazer uma limpeza profunda na sua casa lhe causa ansiedade e vontade de simplesmente ir embora, saiba que não está sozinho. Pensar em tudo o que precisa de ser feito pode ser tão avassalador que traz um sentimento de desistência a muitas pessoas. Talvez por isso existam cada vez mais métodos e dicas nas redes sociais para ajudar e inspirar quem precisa de ter uma casa mais organizada e limpa.

Uma das abordagens é o método FlyLady, criado no final dos anos 90. Apesar de ter sido batizado com um nome que hoje consideramos politicamente incorreto (afinal, a limpeza da casa não é um problema de lady), continua a fazer sucesso nas redes sociais pela sua eficácia e tem mesmo uma grande comunidade à sua volta.

O site australiano Better Homes and Gardens dá o exemplo de uma utilizadora do TikTok que elogiou o método FlyLady, afirmando que antes tinha dificuldade em manter a casa limpa sem se sentir sobrecarregada. Em vídeo, esta utilizadora explica que, na semana que está, tem-se dedicado a limpar a Zona 1, que inclui a sala de jantar, a entrada principal e a varanda, depois de programar um temporizador de 15 minutos para começar a limpeza.

Bridgette Hartt garante que, antes, levaria uma semana inteira concluir todas estas tarefas que agora cumpre em 15 minutos, já que ao definir um tempo limite, consegue manter o foco e fazer tudo no tempo estipulado.

O site Better Homes and Gardens explica então as regras básicas do método FlyLady, que se divide em três grandes ideias-chave:

Estabelecer rotinas diárias

Crie rotinas diárias que incluam tarefas básicas, como fazer a cama, vestir-se e dar uma limpeza rápida na casa de banho. A FlyLady tem duas rotinas que segue diariamente: uma de manhã e outra antes de ir para a cama.

O mesmo site dá dois exemplos de tarefas na rotina matinal deste método, mas no site do FlyLady estão muitas mais: acorde e faça a cama imediatamente ou tome banho e limpe a casa de banho ao mesmo tempo, enquanto se arranja, finalizando com a sanita

Rotinas semanais

O método FlyLady também sugere estabelecer rotinas semanais para automatizar as tarefas de limpeza que precisam ser feitas todas as semanas. Por exemplo, a segunda-feira pode ser o dia de lavar a roupa, em que arruma rapidamente o quarto e lava todos os lençóis, e a terça-feira pode ser o dia de lavar as toalhas. Ao dividir as tarefas semanais em períodos mais curtos, torna-se mais fácil manter a casa limpa sem stress.

Limpeza por zonas

Outra característica deste método é dividir a casa em zonas. O objetivo é fazer uma limpeza profunda de uma zona por semana, explica o mesmo site australiano. Uma zona pode ser a cozinha, por exemplo, e outra os quartos. Durante a semana, concentre-se na Zona 1, desfaça-se da tralha e limpe só essa área. A FlyLady recomenda que se dedique um pouco a cada dia, durante 15 minutos. Programe um temporizador e, quando o tempo acabar, termine a tarefa para o dia.

Como escolher as zonas

O artigo do site Better Homes and Gardens explica que o propósito de criar zonas é facilitar a limpeza da casa, por isso, tenha isso em conta ao definir as zonas. Idealmente, os espaços em cada zona devem estar próximos uns dos outros, o que significa que a disposição da sua casa pode influenciar essa escolha. No entanto, como orientação, a FlyLady sugere estas cinco zonas:

1 - Entrada, varanda e sala de jantar

2 - Cozinha e despensa

3 - Casa de banho principal e mais uma divisão extra

4 - Quarto principal, casa de banho e closet

5 - Sala de estar, escritório quarto de hóspedes

Dependendo do estado atual da sua casa, pode demorar algum tempo a ter tudo em ordem. No entanto, como se pode ler no site do método FlyLady, a casa não ficou desarrumada num dia, por isso também não vai ser limpa num só dia.