O truque com papel de alumínio para acabar com a acumulação de gelo no congelador

Com o tempo e a utilização, muitas vezes os congeladores acabam por ir acumulando gelo nas paredes. Uma das principais consequências disto é a diminuição de espaço disponível para congelar os alimentos. No entanto, este não é a única consequência.

A acumulação de gelo nas paredes do congelador interfere com a temperatura do eletrodoméstico. O congelador deverá estar a cerca de -18ºC, no entanto, a temperatura pode ficar a cerca de metade por causa do gelo, obrigando o motor a trabalhar mais para tentar recuperar, explica o site El Español.

É assim essencial fazer a correta manutenção do congelador para que tenha uma longa vida útil, que seja o mais eficiente possível, e para garantir que os alimentos congelados não se estragam.

Normalmente, os fabricantes deste eletrodoméstico recomendam que a limpeza seja feita de seis em seis meses. Dependendo do nível de acumulação de gelo, pode ser necessário fazê-lo com mais frequência. Uma boa regra a seguir é fazer a limpeza sempre que a camada de gelo tenha uma altura superior a meio centímetro.

O truque simples para limpar o gelo do congelador

Uma das formas mais utilizadas de se retirar o gelo do congelador é esvaziá-lo e desligá-lo da tomada até que descongele. No entanto, o site El Español partilha um truque que acelera o processo.

1. Comece por cobrir as paredes do congelador com folhas de papel de alumínio, garantindo que todo o gelo fica coberto. 2. Coloque uma panela com água a aquecer – atenção, a panela tem de ter tamanho para caber dentro do congelador com a porta fechada. 3. Quando a água ferver, coloque a panela dentro do congelador e feche a porta. 4. Passados uns minutos, é só retirar o gelo com uma espátula. Se houver zonas em que o gelo parece ainda bastante preso, molhe um pano em água quente e passe por cima do papel de alumínio. 5. Já com o congelador sem gelo, limpe-o com um produto antibacteriano.

Este truque funciona pois o papel de alumínio é um bom condutor de calor e vai ajudar a espalhar por todo o congelador a temperatura quente da panela com água, fazendo com que o gelo derreta mais depressa, explica o El Español.