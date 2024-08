Há seis utilizações domésticas incríveis para as pastilhas da máquina da loiça

Além de cumprirem a sua função de limpeza da loiça, as pastilhas são também eficazes para limpar diversas superfícies, graças às suas propriedades antigordura e abrilhantadoras. O site El Español aponta seis utilizações incríveis para estas pastilhas:

Máquina de lavar roupa e sanita

Estas pastilhas são ideais para desinfetar a máquina de lavar roupa e para a limpeza das partes mais difíceis da sanita, asseguram os autores do artigo do El Español.

No caso da máquina de lavar roupa, basta programar uma lavagem com água quente e colocar uma pastilha no interior.

Para a sanita, deve introduzir uma pastilha, adicionar água quente e deixar que as propriedades desincrustantes e desengordurantes da pastilha atuem, deixando tudo como novo.

Interior do forno

As pastilhas de máquina de lavar loiça podem ser muito úteis na tarefa de limpar o forno. Ao dissolver uma destas pastilhas em água quente e limpar com um pano, as superfícies sujas ficam impecáveis.

Fritadeiras e frigideiras sujas

As fritadeiras e as frigideiras tendem a acumular gordura e restos de comida que são difíceis de remover. Com a ajuda das pastilhas para máquina de lavar loiça, podem ficar como novas. Basta encher a fritadeira com água quente e adicionar uma pastilha.

Depois de a água atuar, é só esfregar e ver como a gordura desaparece mais facilmente, deixando tudo brilhante, garante o mesmo artigo.

Frigorífico

Odores desagradáveis são comuns no frigorífico- Com a ajuda destas pastilhas, o plástico que reveste o interior do frigorífico será facilmente limpo.

Mobiliário de jardim

As propriedades de limpeza destas pastilhas funcionam igualmente bem nos móveis de jardim como nos eletrodomésticos da cozinha. Dissolva uma pastilha em água quente e molhe um pano na mistura para limpar.

Joias

Para limpar peças de ouro e prata que estejam sujas ou tenham perdido o brilho, basta mergulhá-las em água com uma pastilha durante cerca de 10 minutos.