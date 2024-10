Não deixe o seu cão entrar em casa sem antes fazer isto. A sua saúde vai agradecer

Acabe com os maus odores no frigorífico com a 'mamã zangada'

Espuma e escova para limpar as patas do seu animal

Ter um animal de estimação traz imensa alegria, mas também implica responsabilidades, principalmente no que toca à sua higiene. Queremos o melhor para os nossos companheiros de quatro patas e, por isso, garantir que estão limpos após as suas aventuras ao ar livre é essencial. Não só para o bem-estar deles, mas também para manter a nossa casa limpa.

Kit de limpeza para as patas do seu cão

Depois dos passeios, não deixe que a sujidade entre em casa. Com este kit prático, limpar as patas do seu cão torna-se uma tarefa rápida. O conjunto inclui uma escova, espuma de limpeza a seco e uma toalha, perfeito para usar sempre que o seu companheiro regressa das aventuras ao ar livre. Sem necessidade de água ou enxaguamento, basta aplicar a espuma e escovar. Em poucos minutos, as patas ficam limpas, livres de lama e bactérias, e com um aroma fresco. A toalha garante que as patas ficam bem secas, prontas para entrarem em casa sem sujar. A sua saúde e a sua casa vão agradecer.

Consulte aqui o preço do produto

Ingredientes naturais

Feita com ingredientes naturais, a espuma de limpeza é suave na pele do animal, sem recorrer a químicos agressivos. Adapta-se a todas as raças e tamanhos, garantindo que qualquer cão, seja grande ou pequeno, tem o cuidado que merece. Uma solução ecológica que assegura o bem-estar do seu fiel companheiro.

Consulte aqui o preço do produto

Avaliação de quem já experimentou

Com uma classificação de 4,3 estrelas, os utilizadores estão rendidos a este kit de limpeza para patas: "Deixa as patas muito limpas e suaves. Não as deixa molhadas e tem um cheiro muito agradável," partilha um cliente satisfeito. Outro comenta: "Perfeito para o meu gato e o meu cão! A toalha é um excelente bónus." A praticidade e a eficácia do produto são constantemente elogiadas: "Uso tanto para o cão como para o gato, e depois de cada passeio ou ida à rua, sei que posso deixá-los andar pela casa sem preocupações." Outra opinião reforça a qualidade do produto: "A escova é suave e limpa todos os cantos. Deixa as patas impecáveis e o aroma fresco é um extra agradável".