Como manter a casa organizada e limpa todos os dias quando se trabalha a tempo inteiro?

Como é que uma família, que sai de casa de manhã cedo e volta ao final do dia consegue manter a casa organizada e limpa, com roupa lavada em dia? Parece uma tarefa hercúlea, mas com os hábitos certos é possível que seja uma realidade.

O site australiano Homes to Love recomenda dividir as tarefas domésticas em hábitos diários, tarefas semanais e mensais. Escrevem os especialistas deste site que os hábitos diários são pequenos gestos que podem ser feitos em poucos minutos, enquanto as tarefas semanais e mensais envolvem um pouco mais de tempo e planeamento.

Vamos então ver, na prática, um exemplo de organização:

Hábitos diários

Embora não seja necessário seguir estes hábitos à risca todos os dias, adotar algumas destas rotinas ajudará a evitar uma limpeza mais extensa no final da semana. Pode ter de se levantar uns minutos mais cedo, mas vai compensar.

- Coloque uma máquina de roupa a lavar mal se levante da cama, deixando-a trabalhar enquanto a família se arranja e toma o pequeno-almoço. Estenda a roupa ao regressar (não deixe a roupa dentro da máquina, mas sim num cesto e sem estar num local quente).

- Dobre a roupa ao final do dia enquanto assiste ao seu programa favorito.

- Faça a cama logo quando se levanta

- Use toalhitas para limpar as superfícies da casa de banho de manhã depois de esta ser usada

- Use o secador de cabelo para orientar todo o pó e cabelos da casa de banho para um canto e de seguida apanhe o lixo com uma toalhita

- Lave a loiça ou coloque-a na máquina LOGO após as refeições. Se todos fizerem isto, nunca terá pilhas de loiça acumulada

- Faça uma arrumação rápida de 10 minutos antes de ir para a cama, arrumando objetos espalhados e limpando superfícies.

- Siga a regra dos dois minutos: se algo levar menos de dois minutos a fazer, faça-o imediatamente.

- Limpe enquanto cozinha ou faz chá. Por exemplo, arrume a loiça enquanto espera que a máquina tire café

- Arrume a entrada de casa, organizando correio, sapatos e casacos.

- Não use sapatos dentro de casa para reduzir a necessidade de limpar o chão.

- Mantenha uma escova no duche para limpar o vidro após cada uso, evitando manchas de água.

- Invista num robô aspirador que trabalhe na sua ausência

Tarefas semanais

Estas são as tarefas que não precisam ser feitas todos os dias, mas que ajudam a manter a casa em ordem quando realizadas uma vez por semana. Podem ser divididas ao longo da semana. Defina um tempo curto para realizá-las, como 30 ou mesmo 15 minutos, por exemplo.

- Segunda-feira: aspirar o chão.

- Terça-feira: lavar o chão de toda a casa.

- Quarta-feira: limpar a casa de banho a fundo

- Quinta-feira substituir lençóis das camas

Tarefas mensais

Algumas tarefas podem ser feitas uma vez por mês para uma limpeza mais profunda e eficaz:

- Limpar os rodapés.

- Executar ciclos de limpeza na máquina de lavar e na máquina de lavar loiça

- Limpar o frigorífico

- Limpar o forno e o exaustor

- Remover teias de aranha no interior e exterior

- Limpar as ventoinhas de teto

Embora seja difícil manter a casa impecável constantemente, adotar estas práticas ajudará a manter o espaço mais organizado e a tornar o ambiente mais calmo e acolhedor. Além disso, essas pequenas rotinas ajudam a reduzir a necessidade de grandes limpezas, tornando a manutenção da casa mais simples e menos stressante.