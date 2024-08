Está a estragar a sua roupa na lavagem. Aprenda quais as peças em que não deve utilizar amaciador

É inegável o prazer de vestir roupa macia, com aquele aroma fresco a recém-lavado. No entanto, o amaciador, que muitas vezes associamos ao cuidado da roupa, pode ser prejudicial para várias peças do seu armário.

Utilizar amaciador de forma indiscriminada pode danificar os tecidos e até deixar resíduos químicos que irritam a pele. Através da conta de Instagram @mylovelyhome4, descobrimos quais as peças de vestuário em que não deve usar amaciador e a melhor alternativa.

Peças em que não deve usar amaciador:

Roupa de bebé

A pele dos bebés é extremamente sensível e o amaciador pode deixar substâncias químicas nos tecidos que causam irritação cutânea. O melhor é optar por detergentes suaves e evitar completamente o uso de amaciador.

Panos de microfibra

Este tipo de tecido é projetado para atrair e reter poeiras e sujidade, mas o amaciador pode reduzir a sua capacidade de absorção, tornando-os menos eficazes na limpeza.

Toalhas

Embora possa parecer que o amaciador deixa as toalhas mais suaves, na verdade, ele forma uma camada que as torna menos absorventes. Com o tempo, o uso contínuo de amaciador pode também intensificar o odor a humidade, mesmo após a lavagem.

Fatos de banho

O uso de amaciador nos fatos de banho pode levar ao alargamento do tecido, comprometendo a sua elasticidade de forma original.

Roupas com elástico

O amaciador endurece as fibras elásticas, fazendo com que se partam mais rapidamente, o que reduz a durabilidade da peça.

Roupa de desporto

A roupa de desporto é concebida para ser respirável e para afastar a humidade do corpo. O amaciador pode obstruir os poros do tecido, tornando-o menos eficaz nessas funções.

Roupa de lã

O amaciador reduz a capacidade da lã de regular a humidade e a temperatura, comprometendo as suas propriedades naturais.

A melhor alternativa: vinagre de limpeza

Em vez de amaciador, o vinagre de limpeza é uma excelente alternativa. O vinagre ajuda a amaciar a roupa sem danificar os tecidos e ainda tem propriedades antibacterianas. A @mylovelyhome4 sugere adicionar algumas gotas de óleo essencial para um aroma agradável ou pérolas de perfume para a roupa, mas tenha em atenção que estas últimas podem causar alergias em algumas pessoas.

Ao adotar esta simples mudança na sua rotina de lavagem, estará a prolongar a vida útil das suas roupas, assegurando que permanecem frescas e em ótimas condições por mais tempo. Nem todas as peças beneficiam do uso de amaciador e, em muitos casos, este pode ser mais prejudicial do que benéfico. Substituir o amaciador por vinagre de limpeza irá proteger os tecidos e é uma alternativa mais segura para a sua pele.

Veja o vídeo de @mylovelyhome4: